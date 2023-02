Agustina Ruiz Villamil será la nueva Country Manager de Pfizer Región Argentina

Dentro de la aspiración de Pfizer, enfocada en desarrollar hasta 25 nuevos medicamentos para el 2025, Ruiz Villamil tiene como objetivo fortalecer, integrar y potencializar todas las áreas y procesos de la empresa en la Región Argentina con un enfoque centrado en las necesidades del paciente, lo que implica intensificar los esfuerzos para seguir trabajando, de manera coordinada, con autoridades de gobierno, comunidad médica, académica y asociaciones de la sociedad civil.

“Estoy sumamente entusiasmada por este nuevo desafío y por poder contribuir con el propósito de acercar innovaciones que cambien las vidas de los pacientes en Argentina, Uruguay y Paraguay. En Pfizer, se busca emplear ciencia, esfuerzo y dedicación para la investigación, el desarrollo y el acceso a medicamentos que no solo mejoren la salud o calidad de vida, sino que también representen una esperanza en el tratamiento de aquellas enfermedades para las cuales actualmente no existe una cura”, comentó Agustina Ruiz Villamil, Country Manager de Pfizer Región Argentina.

En ese sentido, destacó: “Durante la pandemia, ha quedado en evidencia la importancia del trabajo colaborativo para mitigar sus efectos devastadores. No debemos bajar los brazos, no sólo porque la pandemia todavía no ha terminado, sino porque hay millones de pacientes en Argentina, Uruguay y Paraguay con enfermedades crónicas y potencialmente mortales, que cuentan con todos nosotros para poder vivir más y mejor. Mi objetivo es trabajar para esos millones de pacientes”.

La directora es Médica, egresada de la Universidad Austral, con prácticas de residencia internacional en la Universidad de Indiana.

Previo al actual nombramiento, Ruiz Villamil se desempeñó como Presidenta de Novartis Argentina, donde su liderazgo inspirador creó una organización de alto rendimiento, conformada por varios negocios (Pharma, Oncología, Sandoz). Asimismo, Agustina se desempeñó como Chief Scientific Officer para la misma compañía y, previamente, como Jefe de Gabinete en PAMI.

Por su parte, Agustina también cuenta con experiencia internacional por haberse desempeñado en mercados como China y España, a través de diferentes roles de investigación clínica y desarrollo en el laboratorio Baxter International Inc.

“Pfizer tiene presencia en la región hace más de 65 años, y continuaremos apoyando al crecimiento productivo y económico del país, colaborando para que más personas accedan a nuestros tratamientos y vacunas, y consolidando aún más nuestra reputación corporativa, a través de la integridad, ética y transparencia”, concluyó.

Este nombramiento, sin duda, refuerza el compromiso de la compañía con la salud de la población y abre nuevas perspectivas de consolidar a Pfizer como una compañía responsable y comprometida con Región Argentina.