"El desarrollo sostenible debe articularse entre el sector público, privado y social"

panel 2.jpg Ariel Basile moderó el segundo panel. Disertaron Julián D’Angelo, miembro de la Mesa Directiva Red Argentina Pacto Global de las Naciones Unidas; Francisco Barreiro, Creador de la Feria de Vinos Orgánicos de Argentina; y Manuel Jaramillo, Director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre Argentina.

Al analizar las metas globales, con los distintos pactos internacionales y el lugar que ocupa la Argentina en ese escenario, D’Angelo sostuvo: “Estamos en la mitad de la agenda de desarrollo sostenible de la ONU, que se aprobó en 2015. Es inevitable mencionar cómo la agenda fue afectada por la pandemia. La agenda planteaba 17 ODS, pero la pandemia provocó que, en muchas de estas metas, haya habido retrocesos y en algunos muy fuertes. En 2021, se hizo un estudio de cómo muchos de estos objetivos retrocedieron: hay más pobreza en el mundo, la desigualdad de género en América latina retrocedió 10 años. Hay una proyección de que las metas de 2030 se estarían cumpliendo recién en 2070 a nivel global”.

“Pero la agenda 2030 hay que entenderla con el valor que trae para las políticas públicas, las empresas y las organizaciones. Nos muestra que el desarrollo sostenible es algo articulado entre el sector público, privado y social. En Argentina se lleva adelante esta agenda y trabajamos muy fuerte en una serie de objetivos en el país”, remarcó D’Angelo.

“A la sustentabilidad podríamos definirlo como una utopía, algo que cuando te acercás se vuelve a alejar. Pero sirve como marco para poder alcanzarla. Para cambiar la forma en la que nos relacionamos con el planeta y cumplir las metas de sustentabilidad. Es importante tener en cuenta que los indicadores que retrocedieron, se vinculan también con una degradación con el medio ambiente. Esta situación necesita tener un freno. Si esperamos para cumplir las metas, posiblemente las condiciones no estén dadas porque no tendríamos las condiciones ambientales para hacerla. El momento es hoy, para asumir más compromisos que valoricen el significado de la sustentabilidad”, señaló por su parte Jaramillo.

Jaramillo destacó, en ese sentido, cómo la sustentabilidad evolucionó con el correr del tiempo: “Desde la filantropía original de las empresas, vinculada con el marketing con causa, luego la RSE de devolver a la sociedad parte de lo que recibían. Hoy vemos que se integra la sustentabilidad a toda la cadena. Que le permite también ser más eficientes en los procesos productivos. Hay estudios que demuestran que los colaboradores de estas empresas trabajan más comprometidos y tienen un desempeño mucho mayor. Hay que entender que, si algo no es sustentable, no puede ser rentable. No puede haber desarrollo si no se es sustentable”.

Pancho.jpg "Ser orgánico en Argentina tiene más facilidades. Pero en 2014, cuando arrancamos, el público no estaba preparado para hablar de un vino orgánico”, sostuvo Barreiro.

Barreiro hizo foco, por su parte, en la industria del vino y la creciente tendencia del vino orgánico. “Comenzó en Europa, luego en Estados Unidos y empieza a llegar a Argentina. A diferencia de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos, ellos sufren de una mayor humedad. Ser orgánico en Argentina tiene más facilidades. Pero en 2014, cuando arrancamos, el público no estaba preparado para hablar de un vino orgánico”, sostuvo Barreiro, quien detalló: “A diferencia de otros productos, el gusto no cambia tanto. Es por eso que lo que se da entre el trabajo de lo público y las empresas, también tenemos que sumar al consumidor. Que son quienes empiezan a exigirles a las empresas algo diferente. Hoy, las nuevas generaciones les piden a las empresas no solo que no dañen el medioambiente, sino le pregunta qué más hace en favor del medio ambiente. Después de sacarle, qué se le devuelve al suelo”.

En se sentido, Barreiro reconoció que las certificaciones orgánicas “son necesarias porque el consumidor quiere saber que está regulando el trabajo”. “Uno puede auto declararse productor organico, pero si no hay alguien detrás que le pone ese sello, es una cuestión de fe. La certificación acompaña. Ojalá algún día no se tenga que aclarar que tenés un vino orgánico, sino que se tenga que aclarar por qué no sos orgánico”, destacó.

En tanto, al analizar la posición de las pymes en este sentido, D’Angelo sostuvo: “Tenemos que partir que la situación económica es compleja para las pymes. Pero las pymes están comprometidas. En 2019 tuvimos récord de pymes que se venían a capacitar. Hay que orientarlas, educarlas en los temas que no pueden estar ausentes. En las pymes se da más palpable la exigencia del consumidor. Suele ser mas de proximidad. Y el trabajador suele ser de la comunidad. Esto que marcan las encuestas de estudios de mercado: que el consumidor exige más productos sustentables, pero que el trabajador también quiere trabajar en empresas sostenibles. La responsabilidad social y el desarrollo sostenible no es solo para las grandes empresas”.

“Trabajamos con mecanismos que promueven la sustentabilidad. Incluyendo la forma de medirnos, de comunicar y establecer la mejora continua. Como seguimos trabajando hacia la sustentabilidad. Las certificaciones permiten a los consumidores tener información de confianza, pero también ordenan los procesos internos. Los consumidores, cada vez más exigentes, van a seguir traccionando una mayor ambición. Es un camino que no tiene retorno, siempre vamos a tener algo para hacer. Es importante comprender que hay que impactar fuertemente en los mecanismos de financiamiento y de apoyo, que muchas veces deberían ser estatales. Podemos tener mecanismos fiscales, financieros. Y también vemos que muchos fondos de inversión salen de inversiones que no aseguran sustentabilidad”, remarcó Jaramillo.

La sinergia, además de ser público-privada, puede darse entre las distintas empresas. Así explicó Barreiro: “Lo que pasa en la industria del vino es que muchos jugadores grandes, quieren tener dentro de todas sus líneas un vino orgánico. Entonces, le compra la uva al productor que hace muchos años que trabaja para ello. Esta sinergia entre el grande con el pequeño se ve mucho: muchas bodegas pequeñas, empiezan a tener un nicho en la que pueden convivir con las grandes. Se empieza a jugar de igual a igual, porque todas se necesitan. El pequeño productor necesita que las bodegas grandes empiece a comunicar sobre los vinos orgánicos”.