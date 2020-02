Cuatro de los principales bancos lanzarán una app de pagos para competir con Mercado Pago

Los bancos Santander, Galicia, Macro y BBVA presentarán en sociedad la nueva plataforma digital que buscará competir con Mercado Pago. De esta manera, ofrecerán a sus clientes una nueva herramienta para abonar compras y hacer transferencias entre los bancos participantes, al mismo tiempo que brindará promociones y beneficios múltiples.

La estrategia busca al mismo tiempo avanzar en un mejor sistema de bancarización que reduzca el uso del dinero en efectivo. El traslado de billetes supone para los bancos el segundo costo más importante luego de los salarios.

Las entidades bancarias, que concentran el 40% del mercado financiero del país, ya comunicaron la iniciativa al Banco Central de la República Argentina (BCRA) aunque por el momento no dieron a conocer el nombre, el logo, ni la marca de la aplicación. El servicio estaría disponible a partir de julio y en el ínterin intentarán que se sumen un mayor número de bancos a la iniciativa.

La iniciativa busca imitar experiencias exitosas también en otros países como MobilePay, el servicio de pagos online que comenzó en 2013. Actualmente, la aplicación desarrollada por el Danske Bank es más popular que Facebook en Dinamarca. A partir de ella, los clientes pueden conectar su tarjeta de crédito y una cuenta bancaria a su teléfono móvil.

La aplicación Switch también es referente en el segmento y actualmente es usada por 10 millones de habitantes en Suecia. Al contar con respaldo de los principales bancos, permite al cliente hacer todo tipo de pagos y enviar dinero a otra persona que cuente con la app en su celular. La economía sueca cuenta con la amplia ventaja de ser la que menor cantidad de efectivo utiliza en el planeta: apenas 1% de las transacciones se hicieron por dicho medio.

En EEUU, Zelle lleva la delantera en el rubro de servicios de pagos online. Se trata de una red creada por la empresa Early Warning Services, propiedad de Bank of America, BB&T, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank, Citibank y Wells Fargo, que no cobra comisión entre los clientes. En el último año, procesó pagos por un total de u$s1.900 millones.

La finalidad de los bancos a nivel local es reducir el uso de efectivo y avanzar en la bancarización, pero además ofrecer a los clientes una operatoria más simple entre entidades financieras y así competir con las fintech.