Silvina Moschini: "El coronavirus está forzando a las compañías a adaptarse e implementar esquemas de trabajo remoto"

Otra de sus creaciones es SheWorks!, una plataforma que empodera económicamente a las mujeres a través del trabajo flexible y en la nube. “Quebramos las barreras que separan el talento de las oportunidades: centralizamos el talento de mujeres de todo el mundo y les damos a las compañías la oportunidad de llegar a través de nuestra plataforma a mujeres calificadas que quieren trabajar con modelos flexibles y remotos. Apuntamos a que miles de mujeres no tengan que elegir entre su familia y sus carreras profesionales, y puedan tener un empleo que se ajuste a sus necesidades”, explica Silvina, que el año pasado recibió el premio Equals in Tech, el reconocimiento más importante de Naciones Unidas a empresas que capitalizan en tecnología para impactar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, por trabajar en cerrar la brecha de género a través de la tecnología.

Silvina Moschini3.jpg "El coronavirus está poniendo a prueba la efectividad real del trabajo remoto. Habrá un antes y un después en las empresas", asegura la especialista.

Antes de convertirse en emprendedora, Silvina transitó un largo camino por el sector corporativo. Fue vicepresidenta de Comunicaciones de Visa para América Latina, directora de Comunicaciones Internacionales de Compact para los Mercados Internacionales y vicepresidenta de comunicaciones de Patagon.com, uno de los startups más relevantes de la primera era de internet que luego compró el Banco Santander en 785 millones de dólares.

El paso posterior fue lanzar su propio emprendimiento. Así nació la agencia de Relaciones Públicas, Marketing online y Social Media, Intuic.

Periodista: ¿Por qué y cómo decidiste convertirte en emprendedora?

Silvina Moschini: Porque sentía que en el mundo corporativo se hablaba de innovación, pero rara vez se permitía hacer transformaciones radicales. Mi primer emprendimiento luego de mi vida corporativa fue Intuic. En 2012, fundamos con mi compañero Alex Konanykhin TransparentBusiness, con la necesidad de contar con una herramienta para gestionar desde Europa nuestras operaciones en América de forma eficiente ya que nos habíamos trasladado de los EE.UU. a Europa con el plan de desarrollar nuestras operaciones allí.

Luego en 2014 fundé Yandiki, un marketplace de talento creativo en la nube. De allí surgió en 2017 SheWorks! cuando vimos que las mujeres que formaban parte de nuestra nube tenían mejores resultados, mejores calificaciones y eran más requeridas por nuestros clientes. Con el tiempo comprendí que la verdadera innovación no viene en general de las grandes corporaciones y me di cuenta de que podía tener un impacto mayor en el mundo si creaba la compañía para la cual quisiera trabajar: una compañía flexible, inclusiva, 100% distribuida, que utilizara tecnología para manejar sus propias operaciones y para crecer de manera ágil, pero que a la vez también ayudara a otras compañías a utilizar el mismo modelo y crear también conceptos de crecimiento organizacional inclusivos a través de brindar a las mujeres la oportunidad de trabajar desde cualquier lado.

También soy emprendedora Endeavor, la organización sin fines de lucro que apoya a emprendedores de alto impacto en todo el mundo, y mentora de mujeres emprendedoras a través de Vital Voices, 500 startups y Google Launchpad.

P.: ¿Qué es TransparentBusiness?

S.M.: Es una solución para coordinar equipos distribuidos geográficamente de manera transparente y efectiva. Nuestra plataforma plantea un nuevo modelo de trabajo que rompe con los clásicos esquemas de 9 a 18 en la oficina y que miden la presencia de una persona en la oficina por uno que mide el progreso del trabajo realizado. Este software de gestión de equipos virtuales responde a las dudas de muchos jefes: ¿cómo saber si mis empleados que trabajan de manera remota cumplen con su horario y con sus tareas asignadas? Tecnologías disruptivas como el cloud computing, machine learning e inteligencia artificial están generando un nuevo paradigma de trabajo. Nuestra solución resuelve tres cuestiones clave para gestionar equipos remotos: la confianza, la coordinación del trabajo distribuido y el compromiso del equipo.

Nuestra plataforma está diseñada para empoderar a las compañías y gobiernos con una herramienta para la coordinación y monitoreo de las tareas, brindar información sobre el estado de los gastos del presupuesto y los proyectos en tiempo real, incrementar la productividad de los contratistas y proteger a las instituciones de la sobrefacturación.

P.: ¿El Covid-19 cambió abruptamente los modelos de trabajo?

S.M.: Así es. La gestión efectiva del trabajo remoto se convirtió en una cuestión de importancia crítica para contener la pandemia y para asegurar la continuidad y supervivencia de los negocios. En este contexto de emergencia sanitaria, es importante ayudar a las compañías a que implementen el trabajo remoto y contribuir a que no impacte tanto en la economía. Que la gente pueda mantener su trabajo ya que el teletrabajo puede hacerse de manera escalable y eficiente. En este momento la expansión del coronavirus está forzando a las compañías a adaptarse por la fuerza e implementar esquemas de trabajo remoto y testear su efectividad.

P.: ¿Qué mensaje les daría a las empresas en este sentido?

S.M.: Que el coronavirus está poniendo a prueba la efectividad real del trabajo remoto. Habrá un antes y un después en las empresas. Si el trabajo remoto antes era una vitamina para muchas compañías, un beneficio para los empleados y una herramienta para retener talento, ahora se convierte en una aspirina para evitar la propagación del virus y disminuir los efectos económicos. A pesar de lo lamentable de esta situación, es una oportunidad de experimentar las ventajas que brinda el trabajo remoto para compañías y empleados, al proponer esquemas de trabajo flexibles y con transparencia. La clave para que los programas de trabajo remoto funcionen es que se utilice tecnología y procesos para resolver los desafíos asociados a la gestión de equipos distribuidos que son la falta de confianza, las dificultades para coordinar y la rendición de cuentas.

Silvina Moschini, CEO y Fundadora de SheWorks!.jpg "A pesar de lo lamentable de esta situación, es una oportunidad de experimentar las ventajas que brinda el trabajo remoto para compañías y empleados", explica Moschini

P.: ¿Van a capacitar a las empresas?

S.M.: Sí, vamos a realizar capacitación online y certificación en Trabajo en la Nube para que tanto las empresas como los trabajadores ahora remotos puedan acceder a entrenamiento sobre procesos, metodología y herramientas para coordinar distribuidos. Hoy ofrecemos webinarios ante esta situación apremiante que afecta nuestra vida y en poco tiempo lanzaremos la academia global de CloudWorking para que empleados y supervisores puedan incorporar toda la tecnología y herramientas necesarias para gestionar equipos remotos de manera exitosa en este contexto de emergencia sanitaria.

P.: ¿Cuáles son los beneficios del trabajo remoto para las compañías?

S.M.: Algunos de los beneficios del trabajo remoto para las compañías son: 1) ahorro de recursos en electricidad y espacio: reducción de costos de infraestructura en las empresas; 2) retención y mayor compromiso de los colaboradores. Acceso al talento: A la hora de contratar personal ya no será necesaria la ubicación en donde estén las personas, hay un mayor acceso de perfiles calificados de distintos lugares. También promueve la diversidad al contar con una fuerza de trabajo que puede incluir mujeres, millennials y personas de lugares alejados de las compañías.

P.: ¿Por qué todavía muchas empresas se aferran a las viejas estructuras y les cuesta aggiornarse?

S.M.: Hay empresas que aún se resisten al cambio organizacional. Existe el miedo a que si los empleados trabajan desde sus casas, o simplemente fuera de la oficina desde cualquier lugar en el que tengan conectividad, no cumplan con las horas asignadas o no lleven adelante su trabajo. El reto consiste en romper con los paradigmas actuales para que el trabajo sea sinónimo de algo que se hace y no un lugar al que se va. La transparencia, la definición clara de objetivos y el tiempo límite de entrega son las claves para lograr la coordinación de tareas en equipo y el cumplimiento individual.

P.: ¿Cuáles son las claves para retener talento hoy?

S.M.: Vivimos la cuarta revolución industrial, una época de constante transformación en la forma de hacer negocios y el mundo del trabajo. La clave para retener talento está en la tecnología para mayor flexibilidad y en la transparencia. Eliminar las barreras geográficas para que miles de personas no tengan que moverse hacia las oportunidades y tengan un trabajo bajo sus propios términos, al mismo tiempo que las compañías puedan acceder al candidato justo para la posición sin límites geográficos. Casi el 67% de las compañías con más de 250 empleados no puede encontrar candidatos calificados, según Manpower. La tecnología permite cubrir las posiciones con el mejor talento disponible en el mercado sin importar en donde esté. De hecho, las compañías pueden armar sus propias nubes de talento que capitalizan machine learning, cloud computing y data science para reclutar a personas más capacitadas para el puesto de trabajo y acortar los procesos de contratación.

P.: ¿Cómo la tecnología puede reducir la brecha de género?

S.M.: Cerrar la brecha de género inyectaría 12 billones de dólares al PBI global para 2025. Sin embargo, la participación laboral de las mujeres aún dista un 26% con los hombres y más de la mitad de ellas abandona sus trabajos cuando se convierten en madres por no encontrar ese equilibrio entre carrera y familia.

P.: ¿Qué rol juega la transparencia en el proceso de transformación de las empresas?

S.M.: La transparencia es la nueva norma y estándar en el proceso de transformación digital de empresas y gobiernos por igual y es un factor crucial para el cambio del paradigma del mundo de trabajo y acelerar la transformación hacia modelos digitales más eficientes y acordes a los tiempos que vivimos. La transparencia hace que el quid de la cuestión sea el proceso de trabajo y no la cantidad de horas en una oficina. Es crucial para muchos aspectos y en particular en el cambio del paradigma del mundo de trabajo, ayuda a acelerar la transformación hacia modelos digitales más eficientes y acordes a los tiempos que vivimos.

Trae confianza a los gerentes y líderes de los equipos con herramientas que permiten el monitoreo del trabajo realizado y resuelven problemas como la confianza, el compromiso y la responsabilidad. Vamos camino a modelos que usarán machine learning” y data para conectar talento con oportunidades sin importar dónde estén, pasando del monitoreo de la presencia física de las personas en la oficina al uso de tecnología, a través de la digitalización del proceso de trabajo para colaborar y auditar el progreso del trabajo de manera eficiente.

Silvina Moschini, Wayra 3.jpg SheWorks! es una plataforma que empodera económicamente a las mujeres a través del trabajo flexible y en la nube.

P.: ¿Cómo funciona SheWorks!?

S.M.: SheWorks! es una plataforma que empodera económicamente a las mujeres a través del trabajo flexible y en la nube. Es una solución integral que conecta los puntos entre educación digital, mujeres talentosas y oportunidades de empleo en la nube. La idea fue apuntar a ayudar a las mujeres, quienes más de la mitad abandona sus puestos de trabajo cuando se convierten en madres por falta de flexibilidad. Por eso nos enfocamos en mujeres y rompemos las barreras que separan el talento de las oportunidades.

Creamos un mercado de trabajo de mujeres para que las empresas puedan encontrarlas y no tengan excusas de que no hay pipeline para puestos directivos ni equipos diversos porque no hay mujeres en el mercado laboral. También les brindamos las herramientas para que el trabajo remoto sea mucho más productivo y eficiente que el trabajo en la oficina.

P.: ¿A cuántas mujeres les consiguieron trabajo?

S.M.: Actualmente contamos con más de 20.000 mujeres de 93 países. El 65% son latinoamericanas, y Argentina es uno de los países con más representación.