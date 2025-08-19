Cuenta DNI subió la tasa de plazo fijo al 48% anual: cuánto ganás si invertís $1.000.000

La nueva funcionalidad de la billetera digital de Banco Provincia es un éxito: 30 mil personas realizaron inversiones por $49.300 millones. La nueva tasa promocional de 48% es una de las más altas del mercado.

En menos de dos semanas, unas 30.000 personas invirtieron $49.300 millones en depósitos a plazo fijo directamente desde Cuenta DNI. La billetera digital ofrece una tasa promocional de 48% , una de las más altas del sistema financiero para este producto. Desde que la app lanzó la nueva funcionalidad, el promedio diario de operaciones de plazo fijo de Banco Provincia creció 1.500%.

La posibilidad de realizar un plazo fijo está disponible para todas las personas usuarias de la app, incluso jóvenes desde los 13 años, con una tasa que creció de 44 a 48% anual. Hay tres opciones de plazo: 30, 60 y 90 días, con un monto mínimo de inversión de $1.000.

Un dato relevante es que el 54% de quienes utilizaron la nueva funcionalidad son clientes/as vinculados con el Banco exclusivamente a través de Cuenta DNI , sin cobrar su sueldo ni tener productos contratados previamente. El monto promedio de los plazos fijos constituido por Cuenta DNI es de $1.671.800 .

Además, el 70% de quienes realizaron depósitos no tenían ningún PF vigente. Es decir, no venían utilizando ese instrumento de inversión. Esto refleja el fuerte impacto de la app como herramienta deinclusión financiera.

Los plazos fijos realizados a través de app no se renuevan automáticamente, lo que brinda mayor control sobre el ahorro. De esta manera, si una persona invierte $1.000.000 a 30 días con la tasa actual de 48% anual, un mes después se le acreditarán en la billetera digital $1.039.425,05.

Cuenta DNI no es solo una billetera digital: es unapolítica pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro. De esta manera, la billetera digital de Banco Provincia se posiciona como una de las más completas del país y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

“Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria”, destacó Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

La opción para constituir plazos fijos está disponible en la pantalla principal de la app, en el mismo espacio donde antes se encontraba el botón de Recargar transporte, ahora integrado con Recargar celular, lo que garantiza una experiencia de uso intuitiva.