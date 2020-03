DAZN, servicio líder de transmisión de deportes llega a Argentina

Boxeadores como Álvarez y Gennadiy “GGG” Golovkin formarán parte de una sólida cartera de combates premium y de una programación original durante todo el año en el nuevo servicio.

DAZN Canelo II.jpg La aplicación DAZN está disponible en todo el mundo en la mayoría de los dispositivos conectados a Internet, incluidos smartphones, tablets, portátiles, PC, smart TV y consolas.

“A partir del 2 de mayo, la mayor parte del mundo tendrá acceso a DAZN y a su insuperable calendario de eventos de boxeo”, declaró John Skipper, presidente ejecutivo del Grupo DAZN.

“Consolidar a DAZN como el hogar de los deportes de combate a nivel mundial es solo el primer paso y no hemos podido pensar en una mejor atracción para nuestro evento inaugural que la pelea del “Canelo” Álvarez en la Batalla del 5 de mayo”, afirmó Joseph Markowski, vicepresidente ejecutivo de DAZN, quien supervisará el servicio a nivel mundial.

DAZN, el "Netflix del deporte"

Además de eventos deportivos en directo, DAZN ofrece combates clásicos, competiciones deportivas y programas como 40 DAYS, The Making Of y ONE NIGHT.

Desde su lanzamiento en 2016, se expandió inicialmente a nueve países, incluidos Austria, Brasil, Canadá, Alemania, Italia, Japón, España, Suiza y Estados Unidos, por cuatro continentes.

Para los aficionados que estén interesados en obtener acceso anticipado, la inscripción está abierta en DAZN.com.