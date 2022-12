Según Fabián Kon de Grupo Galicia, Argentina apuesta a no devaluar fuerte en 2023

Responsabilidad fiscal

“Si hay responsabilidad fiscal, el Tesoro tiene capacidad para llegar a las elecciones renovando sus vencimientos”, consideró como punto central el acatamiento a reglas macroprudenciales.

"Hay muchas necesidades financieras, el Tesoro tiene un déficit que saldar. Pero también creo que hay cosas positivas: la conducta fiscal del Gobierno está mejorando, se están cumpliendo las metas de déficit con el FMI, los gastos en términos reales no están subiendo. Con lo cual, no digo que el problema esté resuelto, pero por lo menos desde el Estado se ve una responsabilidad fiscal", indicó Kon.

"Si el año próximo implicara un desborde fiscal muy grande por las elecciones, ahí sí podría haber un problema. Pero hasta ahora se viene renovando, los depósitos están estables en términos reales y, salvo en la última licitación, la Tesorería viene superando el 100% de sus necesidades", continuó.

"Para hacer un paralelismo, esto sería como si estuviéramos frente a un estanque y hay que desagotar el agua. Lo importante es que no tiren más agua. Recordemos que la inflación también juega su papel: hace que esos montos sean 6% más chicos mes a mes solo por el efecto de la inflación. Eso no es bueno, obviamente. Tiene un montón de impactos negativos. Pero en términos reales la inflación juega su rol. Con lo cual, si hay conducta fiscal se debería poder navegar este año que queda para ir renovando los vencimientos de la deuda", ratificó.

"No olvidemos que este año hubo una baja del déficit. Por el acuerdo con el FMI, el año que viene tiene que ir a un déficit del 1,9% del PBI y este año está cerrando en 2,5%. Y hasta ahora el Gobierno manifiesta estar muy comprometido con esos objetivos", reconoció el líder de Galicia

Medidas de seguridad bancarias y reperfilamientos

Con respecto a las precauciones financieras, en general los bancos "son muy conservadores", según Kon. "Los depósitos están mayormente en letras del BCRA. En lo que respecta a la deuda de corto del Tesoro hay un antecedente cercano, del gobierno anterior: el reperfilamiento. No fue una buena experiencia, no fue una solución", aseveró.

"Cuando reperfilas generás una desconfianza tan grande que puede generar un problema mayor al que están intentando solucionar. Es decir, reestructuración de deuda de largo plazo hubo miles, la deuda de corto del Tesoro, el antecedente fue este del gobierno de Macri y tampoco lo vemos como un escenario posible. El escenario que sí vemos es de tensión, desafiante, pero que en la medida en que los agregados monetarios se manejen con mucha seriedad deberíamos poder navegar este 2023", asintió el gerente general del grupo Galicia.

Modo de devaluación esperado para 2023

En cuanto a la estimación sobre la suba generalizada de precios, señaló que están trabajando con "una inflación proyectada entre 70% y 85% para 2023" y tienen un presupuesto flexible que varía en relación a esos números. Además consideran, una devaluación similar al ritmo de la inflación, y tasas de referencia del BCRA ligeramente positivas.

"Creemos que el Gobierno va a mantener el crawling peg con la inflación. No vemos ese salto discreto porque cuando devaluás lo tenés que hacer con un programa económico, de lo contrario la inflación se puede disparar a más de 20% el mes siguiente. Entonces, en general no vemos un escenario de maxi devaluación. Eso lo podés hacer cuando tenés un nuevo programa económico. Es lo que hace un nuevo gobierno, no uno que se encuentra en el último año", concluyó Kon.