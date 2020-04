El Hospital Italiano informó sobre la atención por Covid-19

Atención de casos:

Personas internadas al día de hoy y a la espera de confirmación: 52

Casos totales confirmados desde el inicio hasta el día de hoy: 17

Casos confirmados entre el personal: 6

Casos entre el personal con vinculación asistencial: 1

Personas fallecidas: 1

Protocolo de prevención para el personal

El Hospital cuenta con un equipo de trabajo de 9642 personas y su cuidado es la premisa principal de todas las medidas adoptadas. Hemos aplicado protocolos de detección del virus, lo cual nos permitió conocer de forma anticipada la presencia de COVID-19 entre sus colaboradores y tomar a tiempo las medidas necesarias para evitar su propagación.

Este protocolo se aplicó en un momento en el que no estaba indicado el estudio de la enfermedad en personas que no cumplieran con ciertos criterios: viaje al exterior, contacto estrecho con un viajero, además de síntomas como fiebre y dolor de garganta. En base a esto, cuando existe rastreo de una enfermedad hay chances de encontrarla. En cambio, cuando no se aplican estas políticas preventivas, la existencia de casos es nula.

Para reforzar estas medidas, se definieron diferentes equipos de protección personal según nivel de contacto con los pacientes sospechosos o confirmados, que responden a normativas internacionales, y todos están disponibles para los equipos de atención.