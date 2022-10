Elon Musk confirmó la compra de Twitter

A principios de este mes, Musk propuso seguir adelante con su oferta original de 44.000 millones de dólares, pidiendo el fin de una demanda de la empresa de redes sociales que podría haberle obligado a pagar.

JPMorgan y Goldman Sachs son los asesores financieros de Twitter.

El divertido video de Elon Musk entrando a las oficinas de Twitter

Antes de cerrarse la compra de Twitter por Elon Musk, el multimillonario apareció como el "gran jefe" entrando a las oficinas de la red social.

En un breve video compartido por él mismo, se lo ve entrando a la sede central transportando un lavabo, junto al mensaje "let that skin in". Su aparición llegó después de una filtración que revela que Musk planea despedir al