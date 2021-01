Elon Musk: los 6 secretos del fundador de Tesla para convertirse en el nuevo hombre más rico del mundo

1) No se trata del dinero

“Cuando lo entrevisté en 2014, dijo que no sabía cuán rico que era”, comienza explicando el periodista que desarrolló el reportaje.

"No es que tenga un montón de dinero en efectivo en alguna parte", explicó Musk, y agregó: "Es solo que tengo una cierta cantidad de acciones en Tesla, SpaceX y SolarCity, y el mercado le atribuye valor a esas acciones".

Además, agregó que no tiene nada en contra de la búsqueda de la riqueza "si se hace de una manera ética y buena", pero dijo que eso no es lo que lo impulsa.

Por otro lado, Musk, que cumple 50 años en 2021, no espera morir rico. El empresario cree que la mayor parte de su dinero se gastará en la construcción de una base en Marte, y no le sorprendería que el proyecto consumiera toda su fortuna.

De hecho, como Bill Gates, probablemente consideraría que terminar su vida con miles de millones en el banco sería una señal de fracaso por no haber hecho un buen uso de ese dinero.

2) Sigue tus pasiones

Esa base de Marte es una pista de lo que Musk cree que es la clave del éxito: "Uno quiere que las cosas en el futuro mejoren. Uno quiere estas cosas nuevas y emocionantes que mejoren la vida".

Por eso, toma como ejemplo SpaceX. Musk dijo que creó la empresa porque estaba frustrado porque el programa espacial de Estados Unidos no era más ambicioso.

"Seguía esperando que avanzáramos más allá de la Tierra y que pusiéramos a una persona en Marte, que tuviéramos una base en la Luna y que tuviéramos, ya sabes, vuelos orbitales muy frecuentes", detalló

Como eso no sucedía, se le ocurrió la idea de la "Misión Mars Oasis", que tenía como objetivo enviar un pequeño invernadero al planeta rojo.

La idea era que la gente volviera a entusiasmarse con el espacio y persuadir al gobierno de Estados Unidos para que aumentara el presupuesto de la NASA.

Mientras intentaba que despegara esa idea, se dio cuenta de que el problema no era "una falta de voluntad, sino más bien una falta de una forma de hacerlo": la tecnología espacial era mucho más cara de lo necesario.

Y voilá! Nació SpaceX, el negocio de lanzamiento de cohetes más barato del mundo.

Musk también busca revolucionar el transporte mediante la creación de trenes superrápidos que viajen en túneles de vacío.

Pero aquí está lo importante: su objetivo no era ganar dinero, sino llevar a una persona a Marte.

Musk dijo que se considera un ingeniero más que un inversor, y que lo que lo despierta por la mañana es el deseo de resolver problemas técnicos.

Ese es su criterio de progreso, más que los dólares en el banco. Él sabe que cada obstáculo que superan sus empresas ayuda a todos los demás que intentan resolver el mismo problema, y queda resuelto para siempre.

Por eso, el empresario había anunciado que iba a liberar todas las patentes de Tesla para acelerar el desarrollo de vehículos eléctricos en todo el mundo.

3) No tengas miedo de pensar en grande

Una de las cosas realmente sorprendentes de los negocios de Musk es lo audaces que son.

Quiere revolucionar la industria del automóvil, colonizar Marte, construir trenes súper rápidos en túneles de vacío, integrar la inteligencia artificial en los cerebros humanos y cambiar las industrias de la energía solar y las baterías.

Pero todos sus proyectos comparten un hilo común. Son el tipo de fantasías futuristas que encontrarías en una revista infantil de principios de la década de 1980.

Musk no oculta el hecho de que se inspiró en los libros y las películas que consumía de niño en Sudáfrica.

Lo que nos lleva al tercer consejo de Musk: no te reprimas.

Él cree que el tener ambiciones bajas está incorporado en las estructuras de incentivos de la mayoría de las empresas.

Demasiadas empresas son "incrementalistas", dijo. "Si eres el CEO de una gran empresa y tu objetivo es algo que sea una mejora modesta, y lleva más tiempo de lo esperado y no funciona tan bien, entonces nadie te culpará", me dijo. "Puedes decir que no fue culpa tuya, que fueron los proveedores".

Si es audaz y busca una mejora realmente revolucionaria, y no funciona, definitivamente lo despedirán, argumenta Musk.

Él dice que esta es la razón por la que la mayoría de las empresas se enfocan en hacer pequeñas mejoras a sus productos existentes en lugar de atreverse a imaginar otros completamente nuevos.

Entonces, su consejo es asegurarse de que estás trabajando en lo que él llama "cosas que van a importar".

Dos cosas destacan en la jerarquía personal de Musk de las cosas que importan.

Primero, acelerar la transición para abandonar los combustibles fósiles.

Esto es lo que el empresario dijo al respecto: "Estamos recurriendo a campos de gas profundos y campos de petróleo profundos que no han visto la luz desde la era del Cámbrico. Si la última vez que algo vio la luz fue cuando el organismo más complejo era una esponja, realmente tienes que preguntarte si eso es una decisión inteligente".

En segundo lugar, quiere asegurar la supervivencia a largo plazo de la humanidad colonizando Marte y "haciendo que la vida sea multiplanetaria".

Como dijo, piensa en grande.

4) Estar listo para tomar riesgos

Este es obvio. Tenés que tener resistencia en el juego para que te vaya bien, pero Musk ha asumido más riesgos que la mayoría.

En septiembre, Musk dijo que Tesla sería capaz de fabricar un auto "convincente" de US$25.000 en tres años.

En 2002, había vendido sus acciones de sus dos primeras empresas, una guía urbana virtual llamada Zip2 y la empresa de pagos en línea PayPal. Acababa de cumplir los 30 y tenía casi US$200 millones en el banco.

Dice que su plan era poner la mitad de su fortuna en los negocios y quedarse con la otra mitad.

Pero las cosas no salieron así. Hacia 2014, sus nuevas empresas se enfrentaron a todo tipo de problemas. Los primeros tres lanzamientos de Space X habían fallado y Tesla tenía todo tipo de problemas de producción, cadenas de suministro y diseño. Entonces golpeó la crisis financiera.

Musk dijo que enfrentaba una dura elección. "Podía quedarme con el dinero, y dejar que las empresas murieran, o invertir lo que me quedaba y que tal vez hubiera una oportunidad".

Siguió gastando dinero. En un momento estuvo tan endeudado que tuvo que pedir dinero prestado a amigos solo para pagar sus gastos de subsistencia.

En ese momento, ¿le asustaba la perspectiva de la quiebra?

Él dice que no: "Mis hijos hubieran tenido que ir a una escuela pública. Gran cosa. Yo fui a una escuela pública".

5) Ignora las críticas

Lo que realmente lo sorprendió, y en 2014 quedó claro que todavía estaba muy molesto por eso, fue el deleite de muchos expertos y comentaristas ante sus tribulaciones.

Las acciones de Tesla aumentaron un 700% en 2020 y elevaron el valor de la empresa a más de US$600.000 millones.

"La schadenfreude (placer por la mala suerte de otro) liberal fue realmente asombrosa", dijo Musk, y agregó: "Había varios blogs que contaban el tiempo para la muerte de Tesla".

Esto nos lleva a la siguiente lección de Musk sobre el éxito empresarial: no escuches a los críticos.

No creía que SpaceX o Tesla pudieran ganar dinero alguna vez cuando las creó, pero ignoró a los apocalípticos y siguió adelante de todos modos.

¿Por qué? Este es un hombre que juzga el éxito en función de los problemas importantes que ha resuelto, no de cuánto dinero ha ganado.

No le preocupa parecer estúpido porque su gran apuesta financiera no ha dado frutos, lo que le importa es perseguir ideas importantes.

Esto hace que la toma de decisiones sea mucho más sencilla porque puede concentrarse en lo que cree que realmente importa.

Otra de las ambiciones de Musk es conectar el cerebro humano con una computadora.

Y al mercado parece gustarle lo que está haciendo.

En octubre, el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley valoró SpaceX en US$100.000 millones.

La compañía ha transformado el mercado de los vuelos espaciales, pero lo que enorgullece más a Musk debe ser cómo su compañía ha revitalizado el programa espacial estadounidense.

En 2020, sus cohetes Crew Dragon llevaron a seis astronautas a la Estación Espacial Internacional, las primeras misiones de este tipo desde suelo estadounidense desde que se retiraron los transbordadores espaciales en 2011.

6) Disfruta

Musk es famoso por ser un adicto al trabajo: se jacta de trabajar 120 horas a la semana para mantener la producción del Tesla Model 3 en buen camino, pero ha avivado la controversia en torno a su figura con demandas por difamación, consumo de drogas en vivo y arrebatos en redes sociales.

En 2018 tuvo problemas con la Comisión del Mercado de Valores, el regulador financiero de EE.UU., cuando tuiteó que planeaba sacar de la bolsa a Tesla.

Cuando la pandemia de covid-19 obligó a Tesla a cerrar la producción en su fábrica en la Bahía de San Francisco, se convirtió en un firme opositor a las restricciones por el coronavirus.

En Twitter calificó como "tonto" al pánico por el virus y describió las órdenes de quedarse en casa como un "encarcelamiento forzoso", diciendo que eran "fascistas" y una violación de los derechos constitucionales.

Luego anunció planes para vender sus posesiones físicas diciendo que "pesan".

Sin embargo, su comportamiento impredecible no parece haber afectado a sus negocios y el empresario sigue siendo tan ambicioso como siempre.

En septiembre, Musk afirmó que Tesla tendría un auto "convincente" de US$25.000 en tres años, y dijo que pronto todos los autos nuevos de la compañía serían completamente autónomos.

Sin embargo, su año terminó con una verdadera explosión en diciembre, cuando SpaceX probó su vehículo de lanzamiento Starship, que se espera que lleve a los primeros humanos a Marte.

El cohete gigante explotó al estrellarse seis minutos después del despegue.

Pero Musk elogió la prueba como un éxito "asombroso".