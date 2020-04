Por el Covid-19, electrónicas de Tierra del Fuego pagaron el 70% del sueldo a los empleados

Así lo confirmó a medios locales el presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) Federico Hellemeyer, quien además sostuvo que "no hay fecha" para el pago del 30% restante de los sueldos.

El empresario reclamó "sentarse a negociar con los sindicatos una reducción salarial hasta que se restablezca la producción".

Explicó que la industria viene "de dos años de caída del consumo y del nivel de actividad" y que, por ese motivo, la pandemia los tomó con sus "defensas escasísimas", con un tercio de la facturación que tuvieron en los últimos cinco años, el nivel más bajo de la década.

"Por supuesto estamos de acuerdo con las medidas tomadas por el gobernador fueguino Gustavo Melella y el Presidente Alberto Fernández, para cuidar la salud. Pero no hay manera de honrar obligaciones sin ningún ingreso. No se trata de un esfuerzo. No hay margen en este contexto", aseguró el titular de Afarte.

El empresario se esperanzó en que a partir del 13 de abril el sector pueda volver a producir y pidió que "todos" pongan "un granito de arena para salir de esta crisis".

Por su parte el gobernador fueguino instruyó hoy al ministerio de Trabajo de la provincia a que convoque a una "reunión urgente" a representantes de Afarte y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para "analizar las cuestiones salariales" y "empezar a proyectar un trabajo mancomunado para el futuro de la industria fueguina".

Melella llamó al "compromiso y la solidaridad del sector empresario privado" y pidió "apoyar a los trabajadores que han acompañado el crecimiento de las empresas y que hoy ponen el hombro" para salir de esta crisis.