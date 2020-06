Pampa Energía puso en marcha la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado más grande del país

Según informaron desde la empresa de capitales nacionales, la capacidad energética de la misma le permitirá abastecer a 2.500.000 hogares argentinos. Asimismo, Pampa Energía informó que elevará la potencia instalada brindada por la empresa por encima de los 5.000 MW, lo cual equivale al 12% de lo generado en todo el país.

El aspecto más importante de Genelba tiene que ver con el proceso de “Ciclo Combinado”, el cual permite generar mayor potencia sin la necesidad de consumir más cantidad de combustible. Esto es debido a que utiliza el gas remanente utilizado para impulsar las turbinas de vapor. De esta manera permite lograr mayor eficiencia y al mismo tiempo contribuye al cuidado del medio ambiente.

Durante la inauguración estuvo presente Mindlin junto al intendente local, Ricardo Curutchet. En tanto que de manera virtual participó el presidente Fernández junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Esta obra nos enorgullece, no sólo por el nivel tecnológico, sino también por el esfuerzo y el profesionalismo que puso nuestra gente para poder terminarla a tiempo, a pesar de la pandemia y las dificultades”, dijo a su momento Mindlin, presidente de la firma.

Si bien la obra en sí demando una inversión de u$s350 millones, Mindlin remarcó que la empresa consolida un plan de expansión que implicó u$s1.500 millones. Sin embargo, dijo que “estamos convencidos de que este no es momento de parar”. Por eso destacó que están trabajando “en sociedad con YPF, en el cierre del Ciclo Combinado de la Central Termoeléctrica Ensenada Barragán, donde invertiremos alrededor de 200 millones de dólares. Creemos que el desarrollo de tecnología eficiente es la única manera de reducir el costo de la energía eléctrica de manera sustentable”.

El empresario recordó los orígenes de la energética al señalar que “en el 2003 nos juntamos un grupo de empresarios argentinos con el sueño de construir una empresa energética líder, de capitales nacionales: así nació Pampa Energía. En ese año, el 70% de la potencia instalada estaba en manos de empresas extranjeras. Gracias a las sucesivas convocatorias que hizo el Estado y al esfuerzo inversor de muchos empresarios, esa relación se revirtió. Hoy el 70% de la potencia instalada corresponde a compañías nacionales”.

Hoy participé de la inauguración de la ampliación de la central termoeléctrica Genelba de @PampaEnergia, en Marcos Paz. Celebro que haya empresas que, en este momento difícil, apuesten al desarrollo de la Argentina.



A su vez, Fernández, quien habló desde la Quinta de Olivos, mostró su satisfacción por la obra: "Estoy contento de ver a empresarios que apostaron al país y por mucho que me critiquen me pone contento que lo hagan capitales nacionales porque no es menor que esos capitales hayan avanzado en la participación en la matriz energética, ya que así se ganó soberanía y desarrollo sin depender de otros".

"Así se construye la Argentina”, dijo el mandatario, “con el esfuerzo de todos, asociando el capital privado al capital público. El capital público está para apoyar al capital privado con créditos, como lo hace el Banco Nación, por eso me irrita tanto cuando algunos hacen mal uso de esos créditos y dejan en el Banco Nación deudas y quiebras en sus empresas".

Pese a aprovechar para marcar la cancha sobre Vicentin y la actitud de sus dueños, diferenció a la cerealera con Pampa Energía. "No es el caso de Pampa, que lo que ha hecho es crecer con inversión privada de un modo sostenido y aportando al crecimiento y al desarrollo del país", aún en momentos difíciles como los que se transitan por la pandemia, y agregó que la presencia de la empresa en el país da "la tranquilidad de no depender de otros".

"Con esto, estás respondiendo un poco a lo que son los objetivos centrales del gobierno, que es asociar al capital privado y al público en el desarrollo energético, que para que una economía crezca es un insumo fundamental", le dijo el presidente a Mindlin, y recordó que "con Marcelo (Mindlin) fue con el primero con el que hablé de la necesidad de no aumentar tarifas. Habrá tiempo para discutir, pero no es el momento", subrayó.

El empresario recordó también cuando el propio Fernández les dio impulso para avanzar con inversiones hace 16 años durante el gobierno de Néstor Kirchner. "Recuerdo que en el 2004 nos recibió el jefe de Gabinete, actual presidente, y nos alentó a que sigamos con esa política de inversiones en el sector para que cada vez más activos energéticos estuvieran en manos de empresarios argentinos", remarcó.

Por último, Mindlin reiteró la satisfacción al señalar que "podemos decir que a pesar de las muchas dificultades, Pampa Energía siguió invirtiendo". Vamos a proveer energía a 2.5 millones de hogares argentinos", concluyó.