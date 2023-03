Gastón Taratuta, emprendedor del año 2022, dará una clase abierta y gratuita

El fundador y CEO de Aleph, seleccionado como EY World Entrepeneur Of The Year, compartirá el miércoles 22 de marzo sus aprendizajes en el camino para crear su empresa, que ya cuenta con categoría de unicornio. Será en el marco de una nueva oportunidad para cursar el Digital Ad Certificate, la capacitación digital gratuita para un sector de alta demanda laboral que permite a quienes se certifican exportar servicios a cualquier parte del mundo. Aleph, socio global de las principales plataformas digitales del mundo, abrió la inscripción para una Masterclass de Gastón Taratuta, CEO y fundador de la compañía, quien dejará aprendizajes del camino que lo llevó a ser seleccionado como mejor emprendedor del mundo en 2022.

En 2017, con la adquisición de Httpool, la compañía comenzó un recorrido más allá de los límites de América, que se consolidó con la creación de Aleph Group Inc, una compañía global que, en 2021, alcanzó la categoría de unicornio a partir de una valuación de mercado superior a los mil millones de dólares y presencia en más de 115 mercados. En 2022, Gastón Taratuta fue seleccionado como “EY World Entrepreneur of the Year 2022”, una competencia global de emprendedores en la que participan empresarios de más de 60 países.

“Nuestro objetivo como compañía es universalizar el acceso a la publicidad digital para desbloquear el desarrollo económico a nivel mundial. Para ello necesitamos muchas más personas con el conocimiento técnico en marketing digital y por eso Digital Ad Certificate es una gran oportunidad”, agregó Taratuta.

Digital Ad Certificate es un programa global gratuito de capacitación y certificación online en marketing digital orientada a personas sin experiencia previa. Además de contenidos específicos, la capacitación incluye una metodología de aprendizaje cooperativo orientado al trabajo en equipo, que genera un intercambio constante con el resto de las personas que toman las clases. Más de 7000 estudiantes en 100 países participaron en la propuesta, con un ratio de satisfacción de 9,2 sobre 10, según las encuestas realizadas a los estudiantes. El objetivo es alcanzar las 50.000 personas certificadas en todo el mundo.

Al finalizar el curso, los alumnos reciben un certificado de Aleph, que a su vez comparte los perfiles de los graduados con los miles de clientes con los que cuenta a nivel global. En total, la capacitación dura tres meses e incluye teoría, información sobre las distintas plataformas, casos, trabajos y Masterclasses.

Informes e inscripción: Cómo ser emprendedor en el mundo digital por Gastón Taratuta