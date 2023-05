La orquestación de datos y cómo puede ayudar a tu empresa

Los avances tecnológicos han dado lugar a la inversión de las empresas en distintos sistemas de gestión, planillas de cálculo, CRM, etc., cada uno enfocado en distintas áreas y tareas de la empresa en un intento de registrar la interacción y el conocimiento de su actividad, pero a su vez creando distintos silos de información parcial distribuida en soportes y formatos diversos.

Según Alluxio, empresa líder en el sector, se estima que las tecnologías pasan por cambios importantes cada 3/8 años. Esto significa que una empresa que tenga 21 años en el mercado puede haber pasado por 7 sistemas distintos de manejo de datos desde su creación, dejando datos dispersos en 7 sistemas diferentes.

Los datos existen, pero si no están organizados y accesibles, la empresa no puede utilizarlos para la toma de decisiones. Es aquí donde se hace necesaria la consolidación de esos datos y sistemas heterogéneos a través de la Orquestación de Datos, que es el proceso de adquirir, limpiar, combinar, enriquecer e indexar los datos para hacerlos accesibles y transformarlos en una ventaja competitiva para la empresa. Todos estos pasos no solo ocurren de manera simultánea, lo que acelera el análisis de los datos, sino que suceden en tiempo real.

Esto convierte a la Orquestación de Datos en un sistema continuo, ajustado a las circunstancias de cada empresa y que brinda los siguientes Beneficios Comerciales:

Segmentación precisa de clientes, basada en datos limpios, consistentes y actualizados.

Capacidad de abordar nuevos mercados, identificando nuevas oportunidades de negocios, gracias a un mejor aprovechamiento de la información.

Mejores tazas de conversión, ya que los equipos de trabajo pueden enfocarse en los clientes y sus necesidades concretas.

Correcta calificación y enrutamiento de clientes potenciales, que permite a los equipos que salen al mercado hacerlo con rapidez y eficiencia.

Reducción significativa de tiempos y costos, derivada de la automatización de procesos que facilita la disponibilidad inmediata de datos de alta calidad, que conducen a campañas más efectivas.

Finalmente, definir la mejor estrategia de Orquestación de Datos crea el espacio y la oportunidad para que las distintas áreas de la empresa analicen y definan cuáles son sus requerimientos de negocio para lograr una implementación exitosa.

Lic. en Informática, Experto en Ingeniería de Software.