Fundación PepsiCo dona u$s6,5 millones para proveer comida a comunidades de Latinoamérica afectadas por el COVID-19

Para llegar a grupos de ciudadanos de alto riesgo, particularmente en términos de seguridad alimentaria, la Fundación PepsiCo se unirá con organizaciones no gubernamentales (ONGs) tales como The Global FoodBanking Network (GFN), Save the Children (STC- México) y Un Kilo de Ayuda (México).

La donación fortalecerá las capacidades de las instituciones locales para atender a las poblaciones afectadas, y así brindar la nutrición que se necesita con urgencia ante los desafíos planteados por la pandemia, como el cierre de escuelas y las dificultades logísticas creadas por las medidas de distanciamiento social.

Por medidas de distanciamiento social, en Latinoamérica muchos niños estarán fuera de la escuela temporalmente, lo cual significa que no tienen acceso a servicios básicos importantes como las comidas escolares. A través de este esfuerzo, se entregarán más de 11 millones de comidas a cerca de 70.000 beneficiarios, con un enfoque especial en los niños.

Infografico COVID 30 Mar (1).jpeg

Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica, afirmó que "a través de esta donación, más de 70.000 niños en Latinoamérica, que no están recibiendo su porción diaria de calorías, tendrán acceso a comidas. Nuestro objetivo principal, como empresa de alimentos y bebidas, es ofrecer productos de alta calidad en las comunidades donde estamos presentes y eso es lo que estamos haciendo”.

Al respecto, Lisa Moon, Presidenta y Directora Ejecutiva de The Global FoodBanking Network dijo: “Estamos extremadamente agradecidos por el increíble apoyo de PepsiCo para llegar a las comunidades más vulnerables del mundo. Gracias a esta asociación y esta donación, podremos ayudar a los niños y las familias que padecen hambre durante este momento sin precedentes”.

Además, PepsiCo en Argentina está otorgando un bono especial para reforzar y reconocer el compromiso de todos los empleados con roles directamente vinculados con la producción en plantas o distribución y reposición en puntos de ventas, roles que hoy son críticos para mantener la cadena de suministro en la industria de alimentos. Alcanza a un universo potencial de más de 1.000 personas en equipos de producción, distribución y venta.