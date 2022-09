Newsan profundiza su modelo de triple impacto con nuevo programa de inclusión

Durante más de 380 horas, el grupo convocó a dichas personas para brindarles una formación en la materia. A partir de ello, se conformaron 4 Unidades Productivas en Virrey del Pino, San Martín, San Fernando y Bernal Oeste.

"Hace unos años hice un curso para reparación de pequeños electrodomésticos, y así, en el marco de Newsan IN y junto a otras mujeres formamos Electrotec, una Unidad Productiva que hoy es nuestra fuente de trabajo. Newsan IN es una musa inspiradora que me ayuda a crecer día a día. Invito a que más mujeres se sumen a esta experiencia", indicó Jessica Díaz, Emprendedora de Newsan IN.

En 2020 y ante el contexto de pandemia, se aceleró la transformación digital y esto representó una oportunidad de crecimiento para Newsan IN y junto a Fundación Tzedaká –aliado estratégico del programa- lanzaron www.ELECTROSOLIDARIO.com.ar, primer marketplace de productos con impacto, 100% reacondicionados y recuperados.

Nuevo lanzamiento

Con el objetivo de continuar escalando en este modelo de negocio y, a la vez, reforzar el compromiso con la equidad de género, se lanzó la edición de Newsan IN Ventas. La iniciativa consistió en un nuevo ciclo de capacitaciones para promover el desarrollo de habilidades para la venta de los productos recuperados y reparados por Newsan IN Electros. Esta nueva edición permite dinamizar las economías barriales, promover el auto-empleo, contribuir a la reducción de la brecha de género y mejorar la calidad de vida de los consumidores.

Newsan IN Ventas convocó principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad que recibieron acompañamiento individual y grupal de tutores, mentores y voluntarios de la compañía para conformar 6 nuevas Unidades de Venta.

“En Newsan tenemos un propósito claro y definido: un mundo mejor, más justo, más equitativo. Ese sentido guía nuestros negocios, apostando siempre a ir un poco más allá, desafiando el estado de las cosas, pensando en cómo movilizarnos para generar los cambios que el mundo necesita. Newsan IN es un fiel reflejo de esta convicción”, comentó Marcela Cominelli, Gerenta Senior de Legales, Asuntos Públicos y Sustentabilidad.

Ante una sociedad cada vez más responsable y consciente del impacto que sus decisiones de compra generan, Newsan IN es una respuesta para que más personas puedan acceder a electrodomésticos de calidad a un menor costo, y a la vez, convertirse en parte del ciclo de la economía circular.