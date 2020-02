La receta de Netflix para enfrentar un escenario cada vez más competitivo

Tras el evento CheNetflix –en el que se anunciaron que se trabaja en nueve producciones argentinas– el vicepresidente de Contenido para Latinoamérica y España de Netflix, Francisco Ramos dialogó con periodistas sobre los proyectos y desafíos de la plataforma, que cuenta con 30 millones de abonados a nivel regional.

Lo primero que confirmó es que “aunque no es posible decir cuándo, se está pensando seriamente en abrir una oficina propia en Argentina”, así como las hay en Brasil y México (los dos que países de Latinoamérica que preceden al nuestro en cantidad de suscriptores). Sin embargo, Ramos aclaró que la apertura de una sede nacional “no tiene como idea reemplazar el trabajo de los realizadores independientes locales, ya que no hay nadie que conozca más los gustos de los argentinos que los productores, directores y guionistas argentinos”. Por ende, la oficina estaría enfocada a la prensa, al marketing, la comunicación, y para brindar un mejor servicio a los miembros.

Luego de que “Netflix demostrara que la ficción que ve el público a nivel mundial no solo proviene de EEUU y que con ello se rompió el paradigma de que una ficción local es solo local”, la plataforma de streaming continúa apostando por lo contenidos originales en distintos países con miras a globalizar productos. Entre los nueve anuncios del miércoles, estuvo el de la realización de la serie de “El Eternauta”, basada en la historieta de ficción de Héctor Oesterheld. Tras confirmar que están negociando los derechos con el nieto del mismo Oesterheld –quien será también asesor del proyecto– Ramos indicó que “se ha luchado mucho para encontrar la forma de encarar esta aventura y notamos que por su génesis, El Eternauta se presta más al relato seriado y no a una película”. A la vez que dijo que espera repercusión tanto en Argentina como a nivel mundial.

De acuerdo a lo indicado por Ramos, tanto aquí, como en diferentes lugares del globo, “la mayor apuesta de Netflix “siguen siendo los contenidos originales, como por ejemplo Puerta 7, que sale al aire este viernes”. Esto ocurre por un lado porque los productos “se pueden ver solo por Netflix, pero también porque nuestros miembros verifican que el abono que pagan se invierte en productos exclusivos, con personalidad y mucho talento detrás”. El otro aspecto es una gran ventaja de los contenidos propios: no tienen fecha de caducidad dentro de la plataforma. “Los productos de terceros se licencian por años, es por eso que se explica que determinadas sagas puedan no estar completas. En cambio con los productos propios estarán ahí indefinidamente, por ende, los nuevos usuarios podrán arrancar desde cero con series como ‘Orange is the new black’”.

che netflix ceo y actores.jpg El Ceo de Netflix, Reed Hastings, Francisco Ramos y participantes de las nuevas apuestas argentinas en el marco del CheNetflix. Netflix

Propuestas locales

Ramos estuvo presente en la reunión que mantuvo el martes Reed Hastings con el presidente Alberto Fernández y confirmó que tanto el primer mandatario como su equipo “tuvieron una visión muy positiva de lo que queremos hacer a nivel local y los compromisos de futuro”. También compartió que el CEO de Netflix se mostró interesado “en conocer los puntos de vista con respecto a la producción audiovisual local”, pero negó que en ese encuentro se hayan tocado aspectos relacionados a los beneficios impositivos, tanto a nivel empresa como en el abono de los usuarios “porque ese tipo de reuniones las tienen los equipos de políticas fiscales y empresariales de la compañía”.

Ante la pregunta sobre qué planeamientos tendrán ante el desembarco de competidores y un escenario más atomizado en materia de plataformas de streaming, Ramos inistió en la fuerte apuesta a los contenidos originales. “Evidentemente la atomización en cada nación es distinta porque en algunos países no van a estar todos los operadores y en otros sí, pero eso nos obliga a que la experiencia que ofrecemos sea cada vez sea mejor. Los usuarios pueden tener más de un servicio, pero quiero pensar el inevitable es Netflix”, remarcó.

A la vez, el vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica y España explicó que la compañía “trabaja con las empresas telefónicas de cada país para que la calidad del servicio sea perfecta”.

Por último, Ramos aclaró que las apuestas por los productos infantiles siempre fueron fuertes en Netflix, incluso antes de que se anunciara el desembarco de Disney Plus. “Nos sentimos tranquilos de que en las cuentas familiares, los padres puedan confiar en que en el usuario infantil los contenidos que se despliegan son confiables y de calidad”.