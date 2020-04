Aeropuertos Argentina 2000 presenta una oferta de canje de ON por u$s386 millones

Estas ON se ofrecen a los tenedores de las obligaciones garantizadas con vencimiento en 2027, por un valor nominal total en circulación de u$s400 millones emitidas por AA2000 el 6 de febrero de 2017.

Como resultado de la amortización programada, actualmente los tenedores de ON 2017 ya recibieron un pago de capital por u$s50 millones, con lo cual el monto pendiente es de u$s350 millones.

Las nuevas obligaciones mantienen el vencimiento original, pero devengarán un interés de 9,375% anual hasta el 1 de febrero de 2021, que serán pagaderos en forma trimestral en especie, no en efectivo, incrementando el monto de capital, y a partir de esa fecha lo harán en efectivo trimestralmente a una tasa de 6,875% al año hasta su vencimiento.

El período de la oferta y, por ende, el ofrecimiento del canje, se mantendrá abierto hasta el 19 de mayo próximo.

Sin embargo, habrá dos tramos de aceptación: uno el 1 de mayo, de participación anticipada que reconocerá a los tenedores el valor nominal de sus ON 2017, y además se les hará un pago de prima en efectivo del vencimiento que las obligaciones originales tienen ese día, o podrán elegir en destinar ese monto a aumentar el capital de las ON 2020.

En tanto, los que ingresen al canje con posterioridad al 1 de mayo y hasta el límite del 19 del mismo mes recibirán por cada US$ 1.000 de valor nominal de sus ON 2017, una ON 2020 por VNO US$ 900.

El agente de la emisión de las nuevas ON de AA 2000 será el Citi, y los colocadores locales los bancos Galicia e ICBC.