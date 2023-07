Onboarding: 5 ideas novedosas

Hay que buscar que los trabajadores se sientan realmente parte del grupo y darles oportunidades para que aprendan de sus colegas. Esto puede parecer muy fácil de hacer pero a veces no lo es, especialmente si la incorporación se realiza de forma virtual. Adecco Argentina, líder mundial en consultoría integral de recursos humanos, explora 5 novedosas ideas de onboarding.

El juego de las preguntas

Aunque las amistades en el lugar de trabajo aumentan el compromiso de los empleados y alargan su permanencia en la empresa, puede ser complicado para los nuevos empleados integrarse al equipo. Para ayudarlos a aprender más sobre sus colegas se recomienda aportar algo de estructura y diversión al proceso.

Una opción puede ser agrupar a los nuevos empleados con los trabajadores de más edad en lapsos de 15 a 30 minutos. Ambos reciben una lista para hacerse preguntas generales con el objetivo de responder la mayor cantidad de ellas juntos, dentro de su límite de tiempo. Las preguntas pueden ser una combinación de temas relacionados con el trabajo y temas personales, como por ejemplo “¿Dónde fue el último lugar en el que trabajaste?” seguido de “¿Cuál es la comida más extraña que probaste?”. Esto hace que hablen y se diviertan juntos, logrando superar la incomodidad y la tensión que pueden surgir al unirse a un nuevo equipo.

Entrevistas de entrada

Esta idea proviene de Thrive Global y no debe confundirse con una entrevista real. La entrevista de entrada ocurre después de que un empleado ha sido contratado en algún momento durante su primera semana. El objetivo de la entrevista no es descubrir habilidades o aptitudes como lo sería durante el proceso de contratación, sino más bien aprender más sobre quién es y cómo apoyarlo mejor. Arianna Huffington, fundadora de Thrive Global, compartió un ejemplo: aprender que un nuevo empleado atesoraba llevar a su hija al trabajo a las 7:30 am, pero en un trabajo anterior siempre había tenido llamadas laborales reservadas a esa hora. Fue una solución fácil por parte de su nuevo gerente que resultó en un empleado mucho más feliz desde el principio.

Tomarse el tiempo para aprender detalles como este, puede moldear la experiencia de los empleados de una manera más positiva, lo que con suerte resultará en un trabajador de largo plazo.

Crear escenarios

Siendo realistas, la incorporación puede ser aburrida. El primer día de comenzar un nuevo trabajo puede parecer un bombardeo de hechos y políticas de la empresa. Sobrecargar a los nuevos empleados no les ayuda a retener conocimientos ni a comprender el contenido. Sin embargo, combinar la incorporación con la narración, creando escenarios y personajes para ayudar a elevar el entrenamiento es una de las mejores ideas de onboarding. En lugar de leer montones de documentos, los empleados siguen a los personajes a través de diferentes escenarios donde las soluciones requieren contenido del material de incorporación. Esto les brinda una forma más interesante de aprender y les permite resolver problemas del mundo real en lugar de intentar memorizar un manual.

Ruleta para el almuerzo

¿Cuántas personas han comenzado un nuevo trabajo solo para llegar a almorzar y darse cuenta de que no tienen con quién comer? Es fácil sentirse fuera de lugar al ser nuevo cuando no estás seguro de cómo conocer mejor al resto de las personas.

Este problema puede solucionarse creando una “ruleta para el almuerzo”. Se puede realizar desde una página web que selecciona aleatoriamente dos grupos de 4 personas de la organización para almorzar juntos una vez a la semana. Cada persona seleccionada proviene de un equipo diferente, por lo que los empleados están constantemente conociendo gente nueva.

Ahora bien, esto suena muy bien para quienes vuelven a la oficina, pero si la modalidad es remota, se puede adaptar el concepto. Se puede organizar de forma virtual e incluso la empresa puede proveer el servicio a través de aplicaciones de delivery de comida. Esto les da a los nuevos empleados la oportunidad de conocer personas con menos presión y permite que los equipos se mezclen de forma que de otra manera no habrían tenido la oportunidad.

Comparar resultados de la evaluación

Una de las nuevas ideas de onboarding consiste en aprovechar el enfoque de incorporación con informes de evaluación para ayudar a aprender más sobre otros miembros del equipo. Los colegas se juntan para comparar los resultados con los que se sienten cómodos compartiendo y ver en qué se parecen o se diferencian de sus compañeros de equipo. Compartir de esta manera, ayuda al equipo a aprender más sobre las diferencias individuales de los demás e identifica posibles fuentes de conflicto incluso antes de que surjan.

Si se sabe que un nuevo empleado tiene un estilo de trabajo o motivación particular desde el primer día, es más fácil encontrar una manera eficaz de colaborar juntos. También ayuda a romper el hielo, especialmente entre los gerentes y los nuevos empleados, proporcionando una estructura a las conversaciones para conocerse y destacando los puntos en común desde el principio de la etapa de construcción de relaciones.

La incorporación no tiene por qué ser seca y aburrida. Lo que se debe aprender en el proceso de onboarding no desaparecerá, pero eso no significa que se limita a darles una pila de papeles o enviarles archivos y ya. La incorporación eficaz va más allá de la memorización de datos y proporciona diferentes formas de internalizar conocimientos importantes.

Ya sea con la gamificación del proceso o reuniendo ayuda externa, hay muchas formas de hacer que la incorporación de un empleado sea atractiva. Cuando disfrutan de una sólida experiencia de incorporación, es más probable que permanezcan en sus puestos por más tiempo, lo que aumenta la tasa de retención de empleados.

La conclusión es que la incorporación exitosa es muy importante y lleva algo de tiempo y esfuerzo. Así que es mejor ir incorporando nuevas ideas de onboarding para los empleados y comprobar si hay áreas que necesitan un poco de actualización