¿Por qué siguen los problemas para operar con dólares en Mercado Pago? Bronca e incertidumbre de los usuarios

Miles de usuarios denuncian en las redes sociales que no pueden comprar dólares a través de la billetera digital creada por Marcos Galperín. Mercado Pago aún no sacó ningún comunicado.

Tras la corrida del dólar, miles de usuarios denunciaron que no pudieron acceder a la compra de la divisa en la billetera digital de Mercado Pago.

Tras el resultado de las elecciones provinciales en la provincia, donde el Gobierno Nacional sufrió un duro revés, rápidamente el dólar cripto se disparó por encima de los 1.400 pesos. Sin embargo, los usuarios de Mercado Pago no pudieron comprar durante toda la mañana, por problemas que no fueron aclarados. El particular interés en las operaciones con la divisa radica en el hecho de que, mientras que en el resto de los bancos el dólar había aumentado, en Mercado Pago, su valor seguía siendo menor al del resto. ¿Qué fue lo que pasó?

Lo cierto es que desde las primeras horas del día comenzaron a multiplicarse las quejas en redes sociales. Usuarios compartieron capturas de pantalla donde la aplicación mostraba el mensaje “demoras en la operación”. La bronca se potenció porque el servicio quedó bloqueado justo cuando más se necesitaba, en un contexto en el que cada minuto puede marcar la diferencia en el bolsillo de los ahorristas.

Economistas y periodistas confirmaron que no se trataba de casos aislados, sino de un problema extendido que afectaba tanto a la compra como a la venta de dólares dentro de la billetera digital. Incluso hubo quienes apuntaron al fundador de la empresa, Marcos Galperin, exigiendo respuestas sobre lo que calificaron como una falla repetida en momentos de tensión financiera.

En condiciones normales, el proceso para adquirir dólares en la plataforma es simple: desde la opción “Dólares” en la app, se elige el monto, se confirma y el saldo queda acreditado en pocos segundos. También existe la posibilidad de transferir divisas desde otros bancos a la cuenta virtual mediante CBU o alias, una alternativa que muchos consideran práctica frente a las entidades tradicionales. Al no existir una explicación oficial, proliferan las hipótesis: algunos creen que se trata de un colapso técnico por la cantidad de operaciones simultáneas, mientras que otros sospechan que se aplican restricciones internas para limitar la compra de divisas en situaciones críticas. Ninguna versión fue confirmada, pero ambas circulan con fuerza en foros y redes. Noticia en desarrollo