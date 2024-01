Quién es Clemente Romero, el visionario empresario que recluta latinos para trabajar en las mejores empresas de EEUU

“Es algo que hago con pasión. El solo hecho de poder ayudar a la gente a conseguir trabajo y darles beneficios que regularmente no reciben en este país, me llena de satisfacción y confianza”, contó en más de una ocasión. Convertirse en empresario en la “tierra de las oportunidades” y cumplir con el “sueño americano” no fue algo que Clemente logró de un día para el otro. Tampoco fue la suerte la que lo llevó a concretarlo, sino conocer las dificultades a las que se enfrentan cada una de las personas que lo contratan.