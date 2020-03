Real Estate: se fueron por las crisis y hoy juegan en primera en Miami

URBANICA HOTELES MIAMI - Diego Colmenero y Charlie Porchetto 2.jpg Colmenero y Porchetto comenzaron a mirar el mercado de Miami luego de la crisis de 2001 en la Argentina.

Sin escalas

El destino de Colmenero y Porchetto no estaba en la Argentina. Luego de la crisis de 2001, comenzaron a mirar mercados internacionales. Surgió la idea de Miami, “un destino que siempre estuvo y sigue siendo bien visto por los argentinos, y sumado a los deseos de hacer cosas en Estados Unidos, iniciamos las investigaciones para comenzar con el proyecto hotelero que teníamos guardado en nuestras cabeza desde hacía un largo tiempo”, cuenta Porchetto. Varios años más tarde, en 2017, nace The Meridian Hotel, en la zona South of Fifth de South Beach, un proyecto que demandó una inversión de US$20 millones. Entre las novedades del hotel, los socios comentan que hace poco tiempo inauguraron Regina’s Grocery, una tienda italiana que ofrece un menú centrado en Nueva York y el primero en USA fuera de la gran manzana. También se inauguró un bar clandestino llamado Minibar. "Miami no es una plaza fácil, hay players muy grandes con inversiones billonarias y destacarse en este mercado no es sencillo", asegura Porchetto, aunque aclara que "la fuerte influencia latina en la cultura hace que argentinos vean más accesible la posibilidad de desembarcar en este destino".

Urbanica-Hotels-Meridian-South-Beach_Exterior_01.jpg En 2017 nace The Meridian Hotel, en la zona South of Fifth de South Beach, un proyecto que demandó una inversión de US$20 millones.

Dos patas clave

Los socios de Urbanica tienen como sello distintivo su doble condición de hoteleros y desarrolladores. "A nuestros proyectos les ponemos el componente de la construcción, todos arrancan desde cero o su origen es un edificio al que le hacemos una remodelación grande, no es que operamos un hotel ya existente", cuenta Porchetto.

"El costo de la construcción en Estados Unidos es elevado, pero estable. Tenemos la experiencia de construir en la Argentina, y con cada proyecto nuevo uno debe arrancar de cero y estimar los valores de cada rubro, uno por uno. Esa es la diferencia entre trabajar con una inflación importante o sin ella", señala el empresario. La estabilidad, comenta, permite que sea más simple proyectar la expansión y comenzar un nuevo desarrollo. Por otro lado, el acceso al financiamiento que hay en el país del norte, les permitió ingresar al mercado sin tener el 100 por ciento del capital.

"Las inversiones en real estate son una combinación de 3 personajes: el desarrollador o sponsor del negocio el inversor y el banco. El socio mayoritario es el banco donde su participación es del 50% hasta el 70% en algunos casos puede ser hasta del 80% del costo total del proyecto. Del porcentaje restante al que se lo denomina equity se divide entre el inversor y el developer o sponsor y los porcentajes dependen de la dimensión del proyecto", explica Porchetto.

Con respecto a las ventajas que ofrece hoy invertir en el exterior, los socios coinciden en que "A veces se piensa que las economías más estables tienen menos rentabilidad, pero hay varios factores que se debe tener en cuenta. Primero hay que incluir el crédito bancario, cualquier negocio con una rentabilidad mayor a la tasa de un préstamo bancario genera un apalancamiento de la inversión y una ganancia extra sobre el dinero que invierte el banco. Segundo la apreciación de la propiedad si uno entra en un ciclo en crecimiento las propiedades aumentan de valor año a año, estos ciclos son más predecibles y largos en economías más estables. Y por último la rentabilidad anual que genera el negocio por si mismo", afriman.

Argentina vs Estados Unidos

Colmero asegura que el costo neto de materiales es muy similar al argentino, pero que hay otras variables como el salario de los arquitectos, diseñadores e ingenieros, que es bastante más alto, y sobre todo el tiempo que tarda en comenzar el proyecto. "En Estados Unidos, desde que comprás un terreno hasta que empieza la construcción pasa un año y medio por entregar documentación y esperar permisos", explica. Con respecto a la tierra, calcula que, como en las zonas más demandas de Buenos Aires, representa el 30 o el 40 por ciento del valor total del proyecto.

¿Por qué Miami?. “Elegimos esta ciudad por la predilección histórica de los turistas argentinos por ese destino”, comenta Colero, aunque aclara que sus principales clientes son estadounidenses o europeos. Hoy Urbanica The Hotels está creando su propio distrito de hospitalidad en el área de South Beach con tres hoteles más. La inversión prevista para las nuevas aperturas supera los 140 millones de dólares.

Polo hotelero

El Kaskades Hotel en 300 17th Street abrió sus puertas en abril de 2019. Administrado por Urbanica como una operación independiente, está a una corta distancia a pie de la playa, Lincoln Road, Bass Museum y restaurantes populares como Casa Tua. El Euclid Hotel, ubicado en 426 Euclid Avenue (su apertura se realizó a fines de 2019) tiene la particularidad de albergar el restaurante Orilla Bar & Grill, dirigido por el chef argentino Fernando Trocca y la mixóloga Inés De Los Santos, en sociedad con el restaurador Martin Pittaluga. Trocca será también el encargado de la propuesta gastronómica de The Fifth, en 803 Fifth Street, el próximo emprendimiento cuya apertura está prevista para mediados de este año. “Los hoteles Euclid. Meridian y Fifth significa el posicionamiento de Urbanica como distrito hotelero y gastronómico de la South Fifth con autentico sello argentino” expresa Porchetto.

URBANICA FIFHT HOTEL MIAMI.jpg The Fifth, en 803 Fifth Street, es el próximo emprendimiento de la marca. Su apertura está prevista para mediados de este año.

Los planes de expansión de la compañía en Miami no se detienen allí. Urbanica The Biscayne Hotel, ubicado en 3200 Biscayne Boulevard en el área emergente de Edgewater, está programado para abrir a fines de 2020. “The Biscayne estará ubicado a solo minutos de las principales autopistas y vecindarios de moda, incluidos el Miami Design District, Brickell, el centro y Wynwood ", agrega el empresario argentino. Para finalizar, Los socios anuncian para 2021 la apertura de Urbanica Beach Hotel, con salida directa a la playa.

"Vemos a Miami como la próxima gran metrópolis del mundo, y nuestro objetivo es enriquecer las vidas de los visitantes y locales", expresa Colmenero, quien confiesa que tienen planes de “llevar el estilo de vida Urbanica a otras ciudades importantes como Orlando, Chicago, Nueva York y Los Ángeles, sin dejar de soñar en proyectos en otros países como España e Italia”, confiesa.