Parquet: "En Comex nuestra oficina es el mundo"

En primer lugar quiero destacar que desde CIMC Delfin Group logramos posicionarnos como #1 en las rutas Latam-Oriente, no sólo por volumen de negocio, sino también por nuestra calidad de servicio, que se caracteriza por la integralidad hasta la última milla y atención personalizada de nuestros recursos humanos: altamente capacitados, motivados con planes de carrera personalizados e ingresos superadores al mercado –en el último año aumentamos los sueldos un 200%- y fundamentalmente integrados bajo una gran cultura corporativa, cuyos esfuerzos se cristalizan en la reciente distinción obtenida como “ Great Place To Work”.

El desafio de los líderes de hoy para conquistar el talento local: crear propuestas de valor agiornadas a lo que la pandemia nos dejó.

Durante el confinamiento se demostró que la presencialidad en las actividades vinculadas al Comex es “esencial”. Pero el desafío es aún más grande, porque nuestro trabajo no se suscribe a la dimensión “oficina vs casa”. Mi idea es que la oficina es el mundo. De hecho, el Comex fomenta la apertura al mundo, al conocimiento, al intercambio cultural, a la expansión y esa misma visión es la que busco inspirar en mis equipos de trabajo.

Cuando se tiene una cultura organizacional orientada al servicio integral –como es el caso de CIMC Delfin Group-, el desafío es estar cerca del cliente y en el lugar donde nuestra presencia aporta mayor valor. Así como en nuestro sector es clave el “just in time”, para nosotros también es fundamental el “just in the place”, es decir estar donde las cosas pasan. El comex y la logística está en todo lo que se mueve. Por eso, nosotros también debemos ser omnipresentes y omnicanal, con capacidad de movernos como pez por el agua en el ámbito que sea, siendo expertos en aeropuertos, puertos, rutas, aduanas… en nuestra industria y en la particular de cada cliente. Esto sólo se logra con una red dinámica de equipos de trabajo altamente capacitados, motivados y decididos a salir a conquistar nuevos horizontes. Por todo esto, como líder de una empresa con tanto potencial para la incorporación de nuevos recursos humanos, valoro mucho más un talento que me pida conocer nuestras oficinas en China, en comparación a la exigencia de trabajar 100% home office. Cuando uno tiene la clara visión de que nuestra oficina es el mundo, uno busca gente que quiera salir a conquistarlo, como lo hago desde que fundé Delfin Group hace 17 años.

Como tendencia a nivel mundial debería llamarnos la atención que, si incluso las empresas tecnológicas líderes como Apple, Google, Amazon están trabajando fuertemente para recuperar mayor presencialidad de sus equipos, es porque aun siendo expertos en el enorme potencial que tiene la tecnología, ésta no reemplaza el valor del talento humano trabajando en equipo y aportando a una cultura organizacional. Por supuesto que esto tiene que ver con el espíritu de liderazgo de cada uno. En mi caso busco inspirar a mi gente a empujar los límites, a emprender nuevas oportunidades. Mi visión como CEO tiene, además, el foco en generar una cultura de trabajo orientada al servicio, mi oficina es a puertas abiertas. Estoy convencida de que la interacción con el equipo de trabajo es enriquecedora y hace a la cultura de la compañía. Nuestros encuentros personales alientan el mentoring, el intercambio de ideas, la transmisión de la cultura organizacional y del know how, así como la integración entre las áreas.

Por todo lo anterior, uno de los grandes desafíos que tenemos los líderes empresariales en esta era post-pandemia es la creación de empleo de calidad, con mayor foco en el bienestar, con foco en reconquistar al talento local con desafíos que los interpelen y los inspiren a salir de la zona de confort. Asimismo, tenemos que reorientar la educación para preparar a las próximas generaciones para los empleos del futuro, anticipándonos a las transformaciones tecnológicas que están impactando a todas las industrias.

Los profesionales que el futuro necesita, ¡hoy!

La formación en Comex y en logística tiene que evolucionar. Así como será obsoleto que una empresa tenga que contratar 6 actores distintos cuando 1 sólo operador integral le puede resolver todo, -como caracteriza a CIMC Delfin Group-, los profesionales de hoy y del mañana tienen que tener una visión más amplia y una capacidad de gestión más holística. Por eso, apostamos a formar equipos con capacidad en la integralidad de servicios, desarrollándolos a su vez como profesionales más eficientes y competitivos, aptos para conquistar cualquier parte del mundo.

Nuestra propuesta de valor

Los talentos en búsqueda de crecimiento encontrarán en CIMC Delfin Group, mucho más que una compañía “Great Place to Work”, promovemos una visión de desarrollo profesional global. En cuanto a beneficios concretos, además de un salario por encima del mercado, que incluye bonificaciones especiales a lo largo del año, se destacan otros incentivos y prestaciones que enriquecen la formación y el clima interno. Dictamos capacitaciones in Company de inglés, de estrategias comerciales, de trasformación digital o de lo que los equipos demanden. Sesiones de mentoring, oficinas Triple A en Puerto Madero, servicio de lunch e incluso clases de fit boxing, entre otras experiencias de vanguardia. Además, estamos implementando un modelo híbrido opcional con un día de home office, ya que entendemos que es una demanda del mercado.

Para los apasionados de losnuevos desafíos, la integración CIMC Delfin Group trae consigola oportunidad de desarrollar nuevos negocios en la Argentina, representando las unidades que CIMC tiene en el mundo, como por ej. la comercialización de módulos habitacionales, una de las tendencias arquitectónicas de los próximos años –incluso a nivel corporativo ya se están observando las oficinas-containers nómades- , o bien el desarrollo de logística integral para e-commerce, anticipándonos al futuro que ya llegó. Y claro, el beneficio de emprender estos retos en una compañía certificada como Great Place to work donde siempre estamos trabajando para ser aún mejores.