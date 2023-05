Rentabilidad y seguridad: inversiones turísticas como resguardo de valor

“La semana en la que el dólar llegó a $500 nos llamó la atención que muchos inversores se acercaran a nuestras oficinas para cerrar operaciones” comentó Lisandro Cristiá, CEO-Fundador de Argenway , y agregó: “Normalmente ante contextos de inestabilidad los inversores no suelen tomar decisiones o bien, en el caso de Argentina, buscan refugiarse en el dólar”.

El primer emprendimiento de Argenway fue el condo-hotel Hampton by Hilton Bariloche, punto de partida para la alianza estratégica entre la empresa argentina y Hilton.

¿Ante qué alternativas se reposiciona el real estate turístico?

Recapitulando las posibilidades de inversión disponibles para un ahorrista medio, el CEO de Argenway opinó: “Solo en los últimos dos años quienes resguardaron su capital en dólares perdieron un 15% debido a la emisión monetaria excepcional por parte del Banco Central de Estados Unidos para combatir la recesión producida por la pandemia, generando una inflación del orden del 8% anual”.

Las criptomonedas por su parte “demostraron ser instrumentos totalmente volátiles, incluso con casos extremos como Terra Luna que prometía ser una ‘stablecoin’ que cotizaba en paridad con el dólar y sin embargo sus inversores perdieron 99% de su capital en 24 hs. Pueden ser atractivas para inversores muy agresivos, pero están lejísimos de ser una alternativa de resguardo de valor” consideró Cristiá.

condo3.jpg Iconcenter & Hampton by Hilton Rosario, el segundo desarrollo de Argenway junto a Hilton, ya cuenta con 82 inversores-fiduciantes mientras arranca su etapa constructiva.

El mercado inmobiliario en general siempre ha sido una de las alternativas más seguras. Sin embargo, en la actualidad parece existir una sobreoferta de departamentos terminados quizás justamente por el histórico atractivo del producto ante la falta de mejores variantes, pero sin que esté respaldado por una verdadera necesidad del mercado.

“Es público que en Argentina hay un marcado desbalance entre propiedades en alquiler versus a la venta” visibilizó el empresario, y agregó: “Eso hace que quienes compraron un departamento en pozo, pensando en después venderlo, no lo puedan hacer con facilidad porque compiten con miles de propiedades similares y no quieren resignar precio. Tampoco lo quieren poner en alquiler, produciendo el actual fenómeno de, por ejemplo, sólo en Buenos Aires hay 130.000 departamentos cuyos dueños prefieren mantenerlos vacíos”.

“Esa inversión es claramente ineficiente porque el inmueble vacío es capital parado, que no trabaja ni produce. Es lo que se denomina ‘atesoramiento’, equivalente a tener dinero en una caja de seguridad. Además, produce pérdidas operativas (expensas e impuestos) y el inmueble va sufriendo deterioros, aunque no se use. El propietario tiene la ilusión de que la tendencia del mercado se revierta y pueda vender mejor en el futuro, lo cual es mera futurología.”, analizó Cristiá.

“Si no quiere destinarlo a un alquiler tradicional, a cambio de una baja renta, podría volcarlo al mercado de alquiler temporario, con mayor renta pero requiere de ocuparse muy activamente de una gestión comercial, operación y mantenimiento” sentenció el responsable de la firma rosarina, y concluyó: “En este nuevo escenario, evidentemente los inversores están encontrando en nuestras propuestas la misma seguridad histórica del ladrillo pero con una perspectiva de operación eficiente y sin tener que ocuparse”.

condo4.jpg La facilidad de acceso de Argenway permitió que 190 inversores de todo el país inviertan en diversos negocios relacionados al turismo.

Oportunidades de inversión

Tras el éxito en el desarrollo y operación de Hampton by Hilton Bariloche, Hampton by Hilton Rosario en el “pipeline” - ejecutándose - y nuevos proyectos dentro del país, Argenway lanzó una oportunidad de inversión en el Caribe, más precisamente en Punta Cana (República Dominicana). Esta variante internacional se da con un esquema similar: organiza un “pool de inversión” con monto mínimo de ingreso similar a una cochera, beneficios de uso y en este caso renta dolarizada.

El “Pool Dominicano” compra departamentos de uso turístico en diferentes complejos y con diferentes grados de desarrollo (terminados, construcción iniciada y pozo) y ubicación. Este producto está siendo elegido principalmente por inversores que quieren volcar parte de sus ahorros fuera de Argentina y además dolarizar la renta esperada, siempre con el plus de poder alojarse sin cargo en los departamentos, combinando en este caso renta dolarizada y escapadas turísticas.

Para conocer más sobre cómo invertir en negocios hoteleros puede ingresar a la web de Argenway.