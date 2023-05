Tabacaleros refuerzan la importancia del cultivo y cuestionan la inacción ante el no pago de impuestos

Los líderes tabacaleros del NOA y NEA argumentan que hoy el principal problema del sector radica en que el 40% de los paquetes de cigarrillos que se comercializan en el país no pagan impuestos y se venden a precios ultra bajos. La venta de paquetes de cigarrillos a $200 a lo largo y ancho del país alienta el consumo de tabaco, ante la inacción del Ministerio de Salud que no solo bloquea la reconversión del sector prohibiendo productos superadores y basados en la ciencia sino que no toma acciones ante un perjuicio de semejante magnitud.