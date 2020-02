El Banco Credicoop bajó a 50% su tasa para las tarjetas de crédito

El Banco Central resolvió el miércoles aplicar un tope del 55% a la tasa de interés nominal anual para compras en pesos que pueden cobran los bancos a sus clientes por el uso de tarjetas de crédito.

A su vez, informó que limitó las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito no bancarias, que no podrán superar el 25% del promedio de la tasa de créditos personales de las entidades financieras, excluyendo a las tasas de los proveedores no financieros de créditos.

"La medida fue adoptada en el contexto de bajas consecutivas de la tasa de política monetaria y la desaceleración de la inflación, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables e impulsar la recuperación del crédito al consumo", informó el Central.

Durante la jornada de viernes, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI volvió a presentar un proyecto de ley para limitar los intereses compensatorios o financieros de las tarjetas de crédito, al tiempo que le exigió al gobierno su "urgente tratamiento a fin de cuidar a los consumidores" en el actual contexto económico.

La iniciativa, que había perdido estado parlamentario, sustituye el artículo 16 de la Ley 25.065 por el siguiente texto: "El límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor bancario o no bancario aplique al titular no podrá superar más del 5% aquella que resulte del promedio de las tasas de interés que la entidad haya aplicado en el mes inmediato anterior, ponderadas por el correspondiente monto de préstamos personales sin garantías reales otorgados en igual periodo".