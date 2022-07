Elon Musk responde con un meme a la amenaza de demanda por parte de Twitter

“Dijeron que no podía comprar Twitter”, dice la publicación, acompañada de imágenes de Musk cada vez más alegre. “Entonces no revelarían la información del bot. Ahora me quieren obligar a comprar Twitter en los tribunales. Ahora tienen que revelar la información del bot en la corte”.

Twitter contrató a la poderosa firma de abogados de fusiones y adquisiciones Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para que la represente en un litigio contra Musk, y la compañía de redes sociales planea presentar una demanda contra Musk a principios de esta semana, informó Bloomberg.

Las acciones de Twitter cayeron alrededor de un 5% en las operaciones previas al mercado el lunes, a alrededor de u$s35 por acción.

El viernes, Musk informó a Twitter que rescindiría la adquisición, acusando a la compañía de incumplir su contrato (entre otras cosas) “subestimando drásticamente la proporción de spam y cuentas falsas”. Twitter ha afirmado durante años que las cuentas de spam y bots representan menos del 5% de su base de usuarios activos. Pero no está claro por qué Musk no realizó la debida diligencia sobre el tema antes de cerrar el acuerdo de adquisición de u$s44 mil millones.

Twitter planea demandar a Musk en el Tribunal de Cancillería de Delaware. “La Junta de Twitter se compromete a cerrar la transacción en el precio y los términos acordados con el Sr. Musk y planea emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión”, tuiteó el viernes el presidente de Twitter, Bret Taylor.

Incluso si gana su decisión de salir del acuerdo de Twitter, es posible que Musk tenga que pagar una tarifa de ruptura de mil millones de dólares a la empresa a menos que pueda demostrar que lo engañó significativamente sobre los factores relacionados con el valor de la empresa.