Sin desconexión: el 49% de los argentinos asegura que su empleador le pide estar disponible en vacaciones

Las cifras obtenidas en el último estudio trimestral realizado por Randstad Workmonitor revelaron una tendencia preocupante ya que expresan un incremento notorio en comparación a los anteriores relevamientos: en 2012, se ubicaba en 35%; para julio de 2015 ascendía al 38% mientras que este año se elevó al 49%.

“Los resultados del Workmonitor indican que la deuda pendiente en relación al tan ansiado equilibrio entre trabajo y vida personal se agranda, y que el nuevo paradigma que ha traído la omnipresencia de la tecnología, haciendo que el trabajo ya no esté en la oficina, sino allí donde uno vaya, está generando efectos no deseados que las organizaciones deben atender para que las presiones y las demandas del trabajo no invadan el tiempo de descanso y esparcimiento de sus colaboradores”, expresó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.

“Muchas veces no se trata solamente de establecer políticas y límites, sino también de trabajar en la formación de los líderes, para que el concepto de work & life balance se incorpore y tome vida como un elemento clave de una cultura corporativa mucho más sana”, añadió Ávila.

empleador vacaciones horario laboral.jpg

A su vez, el 59% de los entrevistados considera que su empleador espera que esté conectado y disponible fuera de su horario habitual de trabajo. Al igual que la tendencia respecto a una respuesta en vacaciones, el valor también ha aumentado 15 puntos porcentuales respecto del sondeo realizado por Randstad en 2015.

El nuevo relevamiento no solo reveló que uno de cada dos empleados en Argentina afirma que su empleado exige su disponibilidad fuera de horario laboral e incluso en vacaciones, sino que el 31% de los consultados se siente presionado para responder llamadas, e-mails y mensajes de texto.

A nivel global, Argentina se ubica apenas por encima de la media. El último estudio realizado en 34 países arrojó que el 45% considera que su empleador pretende que esté disponible durante sus vacaciones.

Asimismo, en comparación con otros países de la región, Argentina está en una situación pareja a excepción de México. En Chile la cifra se ubica en 48%, en Brasil asciende al 51% mientras que en el país norteamericano se encuentra en el 67%.

A nivel global, el porcentaje de encuestados que recibe pedidos de su empleador para responder fuera de horario laboral se ubica en un 56%, con los extremos en China (89%) y Japón (37%). En tanto que en la región, el 58% de los trabajadores chilenos consideran que su empleador espera que estén disponibles fuera del horario laboral habitual, argentinos y brasileros coinciden en un 59% y muy por sobre estos valores se ubican nuevamente los trabajadores mexicanos, que indicaron que su empleador espera que se encuentren disponibles en su tiempo libre para actividades laborales en un 74%.

El pedido de los empleadores a dar respuesta a consultas a través de distintos medios hace mella en el 66%, quienes indican que atiende los llamados o mails de forma inmediata estando fuera del horario regular de trabajo. Esta cifra se ubica apenas por debajo de los mexicanos, quienes lideran la tabla con un 70%, seguidos por los trabajadores chilenos (63%) y los brasileros (62%).

Si bien se trata de una problemática que reduce el tiempo de ocio y dificulta así un mejor descanso, lo cual afecta al buen desempeño laboral diario, la gran mayoría de los trabajadores consultados no lo ven como una molestia. Así, el 61% de los argentinos dice no tener problema para atender asuntos laborales en su tiempo de ocio pero no en cualquier momento sino en un horario conveniente. En la región, solo un 38% de los chilenos dijo no importarle atender cuestiones de trabajo en su tiempo personal. A nivel global, la cifra asciende al 65%.

“Aun cuando las personas consideren que no les genera una molestia estar disponibles fuera del horario laboral, estar pendientes del trabajo 24x7 no es algo que pueda considerarse una conducta saludable, independientemente de las facilidades que brinda la tecnología para estar conectados permanentemente”, concluyó Ávila.