Warren Buffett ya no apuesta por los diarios: vendió su unidad de medios por u$s140 millones

Desde julio de 2018, Lee había estado gestionando otros diarios de Berkshire. Después de la venta, que se espera se cierre a mediados de marzo, la compañía pasará a tener de 50 a 81 periódicos.

Como parte de la transacción, Berkshire también se convertirá en el único acreedor de Lee, refinanciando la deuda existente de 576 millones de dólares de la firma de Davenport, Iowa, con una tasa de interés del 9%.

Los diarios representan sólo una pequeña parte de Berkshire, que tiene más de 90 negocios operativos, como el ferrocarril BNSF y la aseguradora automotriz Geico, y adquirió la mayor parte de su holding de periódicos en la década pasada.

Es poco común que Buffett, quien trabajó como repartidor de diarios durante su adolescencia, venda totalmente un negocio en operaciones.

Buffett dice a sus accionistas en el sitio en Internet de Berkshire que no tiene "ningún interés" en vender un buen negocio, y es "reacio a vender negocios de mal desempeño" si se espera que generen dinero, sean bien gestionados y tengan buenas relaciones laborales.

En abril, Buffett dijo a Yahoo Finance que la industria estaba en crisis y comentó a los accionistas de Berkshire en mayo de 2018 que sólo The Wall Street Journal, The New York Times y posiblemente The Washington Post tenían modelos digitales lo suficientemente fuertes como para contrarrestar la caída de la circulación impresa y de los ingresos por publicidad.

Berkshire no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.