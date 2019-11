"La venta arrancó y viene bien, pero va a depender mucho de lo que pase el sábado en la final de River contra Flamengo", señaló a la agencia nacional de noticias Télam un vocero cercano a la dirigencia de Newell`s.

Este es el segundo aumento en el precio de la entradas para los hinchas de River, dado que los dirigentes "rojinegros" habían incrementado un 133% el valor de las entradas generales de no socios, respecto del precio que tenían en el encuentro que Newell`s perdió con el Gimnasia de Diego Maradona.

En este sentido, si bien los dirigentes de Newell`s no informaron datos sobre el número de entradas vendidas, el vocero reconoció que "el expendio arrancó y está encaminado, si no no aumentaríamos los precios en esta segunda etapa de la venta de entradas".

Así las cosas, en el club del Parque Independencia no descartan que las entradas puedan aumentar a 4.500 y hasta 5 mil, según cómo vaya la venta y "si River sale campeón de América".

En tanto, los hinchas de River que viven en Rosario y sus alrededores se oponen al aumento en el precio de las entradas y en este sentido el titular del Museo de River, Marcelo Ismael, dijo a Télam que "si River gana la final de la Copa Libertadores quieren poner las entradas a entre 8 mil y diez mil pesos, es una locura a la que los hinchas de River no nos tenemos que prestar".