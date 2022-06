Newell’s y San Lorenzo tuvieron pocas luces e igualaron sin goles

La segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) comenzó con un partido prácticamente sin emociones, al menos las más importantes, medibles en goles. Sin embargo, el 0-0 entre Newell’s y San Lorenzo, en el estadio Marcelo Bielsa, tuvo la particularidad de tener como protagonista al VAR y de estar detenido unos minutos en el complemento por problemas eléctricos en una torre de iluminación. Tras un primer tiempo austero, en el que no hubo remates al arco pese a un mayor dominio de la pelota del local (61%), la cuota emotiva llegó en el segundo tiempo. A los 6 minutos, Francisco González llegó, con poca estabilidad, a quedar mano a mano con Sebastián Torrico, quien le tapó el tiro. Sin embargo, el árbitro principal Silvio Trucco cobró penal y expulsó a Federico Gattoni por una falta previa dentro del área. Inmediatamente, el juez fue llamado por el VAR y, tras revisar la jugada en el monitor, retrotrajo ambas sanciones. Once minutos más tarde llegó otra jugada controvertida: Trucco paró el partido al ver la tibia ensangrentada de Jalil Elías, acudió al VAR a revisar la jugada y resolvió expulsar a Carlos Lema por juego brusco. Luego el partido retomó la chatura del PT, San Lorenzo no supo sacar provecho del jugador de más y, pese a algunas chances para ambos en el final, el 0-0 fue inamovible.