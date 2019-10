Nike gana la guerra de marcas en principales ligas de fútbol

En el Brasileirao, la inglesa Umbro sigue con su dominio como en los últimos años, confeccionando las camisetas de seis equipos , seguido por Topper, que lo hizo para tres. Las dos marcas más poderosas, la alemana Adidas y la estadounidense Nike, completan elpodio vistiendo a dos conjuntos cada una. Puma le brinda la ropa al vigente campeón Palmeiras, en tanto que el resto de los conjuntos se lo reparten firmas diferentes como Le Coq Sportif, Diadora y Under Armour. Al igual que en la Superliga Argentina, en el Brasileirao se destacan la presencia de tres firmas propias creadas por el Bahía (Esquadrao) y los ascendidos Fortaleza (Leao 1918) y Centro Sportivo Aladoana (Azulao).

La Major League Soccer es un caso particular: a todos los equipos de la liga estadounidense los viste Adidas y no la estadounidense Nike, ya que la firma alemana es el sponsor exclusivo.

En el Torneo Apertura 2019 y Clausura 2020 de la MX mexicana, habrá 19 equipos participantes, uno más que la temporada anterior y la marca Charly domina en cantidad de equipos con cinco, seguida por otra empresa local como lo es Pirma y la alemana Puma, que tendrá sus diseños en tres conjuntos cada una. En el podio se suman las dos más reconocidas: Nike y Adidas, que visten a dos cada una. Finalmente Under Armour, Joma, Umbro y Carrara representan cada una a un sólo equipo.

La Major League Soccer, una liga que viene en continuo ascenso y que comenzó su temporada N° 24, es un caso particular: a todos los equipos de la liga estadounidense los viste Adidas y no la estadounidense Nike, ya que la firma alemana es el sponsor exclusivo. Cruzando el océano y arribando al continente europeo, en la liga de España hay dos marcas que comparten el primer lugar, Joma y Nike, que lucirán su logo en cuatro equipos cada una: la española, en el Getafe, Villarreal, leganés y Eibar; en tanto que la norteamericana, en Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y el ascendido Granada. Adida se ubica en el segundo lugar, vistiendo al Real Madrid, Celta de Vigo y el Valladolid. El podio lo completa Macron (Real Sociedad y Levante) y Kelme (Espanyol y Alavés). Los restantes equipos contarán con indumentaria confeccionada por Kappa (Betis), New Balance (Athletic Club), Umbro (Mallorca), Hummel (Osasuna) y Puma (Valencia).

En la Serie A de Italia, como sucedió en la temporada pasada, Macron mantiene du dominio en cantidad de equipos con uno más gracias al ascenso de Hellas Verona, por lo que su logo estará en seis camisteas diferentes. En el segundo peldaño del podio se ubica la firma local Kappa, que sufrió dos bajas: una por el descenso de Empoli y la restante, por la finalización del contrato con el Torino. No obstante se quedó con las casacas del ascendido Brescia y del Genova, conservando, de esta forma, cuatro representantes. El podio lo completa, con tres, Joma, que sigue expandiéndose fuera de España, con el Atalanta. Sampdoria y Torino. Nike le sigue con dos históricos: Inter y la Roma. En tanto, con un club, aparecen Puma (Milan), Adidas (Juventus), Errea (Parma), Le Coq Sportif (Fiorentina y M908 (la marca propia que creó el Lecce).

En la Premier League, el dominio sigue siendo de Adidas, que si bien perdió al Cardiff City y al Fulham, por sus descensos, sumó al ascendido Sheffield United y a un equipo de peso como lo es el Arsenal. La firma local Umbro se posiciona como la segunda que mayor número de conjuntos viste, con cuatro, en tanto que Nike y Puma, que inició su contrato con el flamante campeón Manchester City, completan el podio con tres cada una. Under Armour, Ne Blance, Errea y Kappa, visten a los cuatro conjuntos restantes.

En la Ligue 1 francesa, Puma volverá a ser la marca con mayor cantidad de equipos que vista: Olympique de Marsella, Armiens, Nimes, Stade Rennais y Girondis de Bordeaux. Nike también conserva el segundo puesto, pese a perder al Mónaco, ya que a los otros dos que tenía (PSG y Motpellier) se le sumaron dos de los ascendidos: Stade Brestois y Metz. El podio lo completarán con dos representantes: Adidas (Lyon y Strasbourg), Kappa (Angers y Mónaco) y New Balance (Lille y Nantes). Los restantes cinco conjuntos son repartidos por las marcas Le Coq Sportif (Saint-Etienne), Umbro (Stade de Reim) , Lotto (Dijon) y Joma (Toulouse).

Finalmente, en la Bundesliga, Nike sigue con su dominio en tierra alemana vistiendo a cinco equipos: Wolfsburg, Augsburg, Entracht Frankfurt, Hertha Berlín y Leipzig. En el segundo peldaño se ubican con dos representantes Puma, con el Borussia Dortmund y el Borussia Monchengladbach; Umbro, con Werdeer Bremen y Schalke 04 y Uhlsport con el Fortuna Düsseldorf y el ascendido Köln. Los siete elencos restantes son vestidos por siete empresas distintas: Jako (Bayer 04), Saller (Paderborn), Macron (Unión Berlín), Joma (Hoffenheim), Lotto (Mainz 05), Hummel Freiburg) y Adidas, que decidió mantener solo al más importante equipo de la Bundesliga, el Bayern Munich.

También se impone en la NBA

Con la temporada 2019-20 de la NBA próxima a comenzar (el martes 22 de octubre), las marcas deportivas se reparten el pastel de los jugadores de la Liga.

Mientras que Nike, seguirá siendo el patrocinador oficial de la competición norteamericana equipoando con la vestimenta a los equipos, los jugadores tienen libertad absoluta para lucir las zapatillas que quieran sobre el parquet, y ahí es donde entran las diferentes empresas.

Nike, el patrocinador oficial, viste los pies del mayor número de jugadores de la NBA, mientras que Adidas ocupa un segundo puesto y Jordan Brand, que fichó a jóvenes estrellas de la Liga incluido Zion Williamson, completa el podium.

Todas las marcas de zapatillas presentes en la NBA: Nike: 62.6% de los jugadores; Adidas: 15.8%; Jordan Brand: 9.4%; Under Armour : 4.6%; Puma: 2.1%; Li-Ning: 1.6%; Peak: 1.4%; Anta: 0.9%; Q4: 0.7%; Fila: 0.2%; Big Baller Brand: 0.2%; And1: 0.2%; K8iros: 0.2% y New Balance – 0.2%.