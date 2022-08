Nike logró destronar a Adidas en el Mundial de las marcas de Qatar

Pasaron 92 años desde que 93.000 espectadores colmaron el Estadio Centenario de Montevideo para presenciar la final del primer mundial de fútbol. Desde entonces, se disputaron 21 citas mundialistas que le inyectaron millones de dólares a la economía de los países organizadores.

Las cifras preliminares entregadas por la Fifa apuntan a que el Mundial de Qatar, que se realizará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, podría mover poco más de u$s10.000 millones, entre ingresos directos e indirectos.

Más allá del espectáculo deportivo, las marcas se convirtieron en las grandes ganadoras de los últimos tiempos.

Según la consultora Brand Finance, el mayor ingreso para estas empresas de indumentaria y calzado deportivo proviene de la venta de camisetas, por lo que Adidas, Nike y Puma, entre otros, se reparten el patrocinio de las 32 selecciones.

En esta compulsa, Nike le quitará a Adidas, el primer puesto como main sponsor de las selecciones que tuvo la empresa alemana en el pasado Mundial 2018, que se disputó en Rusia.

Comparativa

En esa oportunidad, la compañía de las tres tiras vistió a 12 selecciones contra 10 que equipó el gigante de Oregon.

En Qatar, Nike vestirá a 13 equipos (Qatar, Países Bajos, Inglaterra, Estados Unidos, Polonia, Arabia Saudita, Francia, Australia, Croacia, Canadá, Brasil, Portugal y Corea del Sur). En tanto, Adidas perdió a 5 selecciones con relación a cuatro años atrás y equipará a 7 seleccionados: Argentina, México, España, Alemania, Bélgica, Gales y Japón.

El que consiguió elevar el número de selecciones que protocinará en Qatar es la otra empresa alemana, Puma, quien uniformará a 6 selecciones: Senegal, Marruecos, Suiza, Uruguay, Ghana y Serbia. Después entre Marathon (Ecuador), Hummel (Dinamarca), Kappa (Tunez), New Balance (Costa Rica), Le Coq Sportif (Camerun) y Merooj (Irán), se repartirán la equipación del resto de los participantes del Mundial.

Si bien la consultora Band Finance no tiene una proyección sobre cuántas camisetas se podrían vender en este mundial, advierte que el número podría estar por encima de los 17,7 millones que se vendieron en el Rusia 2018. Adidas vendió 8 millones, y sus ventas globales se incrementaron un 10%.

Teniendo en cuenta que las camisetas de los equipos nacionales tienen un precio promedio entre u$s80 a u$s 110, se prevé que para este año se venderían hasta u$s 1.870 millones en este tipo de indumentaria deportiva, pero no se incluyen uniformes completos, ni zapatillas, short, botines y otro.

Otro ejemplo: en el trimestre previo al inicio de Rusia 2018 (junio) la comercialización de los productos deportivos vinculados con la Selección argentina se incrementó un 396.9%, en comparación con los mismos tres meses de 2017, mientras que entre marzo y abril de 2018 aumentaron un 18%, y de abril a mayo se aceleró a un 95.6%.