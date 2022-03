Washington - Joe Biden dijo ayer que no se disculpará por haber dicho que su par ruso, Vladímir Putin, no debería seguir en el poder y explicó que su polémico comentario fue por la “indignación moral” que le causa ver lo que ocurre en Ucrania y no porque busque un cambio de Gobierno en Rusia. “No me retracto para nada. Quiero dejar claro que no estaba ni entonces ni ahora articulando un cambio de política. Estaba expresando la indignación moral que siento, no me disculpo por mis sentimientos personales”, precisó.