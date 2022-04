“Nos equivocamos sin VAR y con VAR”

La otra jugada polémica del fin de semana, que se contrastó con lo que ocurrió en cancha de Banfield un rato después, se dio en Boca-Lanús, sobre la hora, cuando Frank Fabra intentó enviar un centro y la pelota impactó en el brazo izquierdo de Ángel González y Facundo Tello Figueroa no sancionó la mano. “En la jugada de Boca-Lanús hay un movimiento de desestabilización de Fabra a González que hace que el jugador de Lanús no tenga ninguna intención de tocarla con la mano. A su vez pega en un límite de zona permitida del cuerpo, fue totalmente natural y casual”, aseguró. Más allá de estas situaciones, Beligoy respaldó el trabajo del VAR en sus primeras tres fechas de utilización en la Copa de la Liga Profesional. “Es el primer error en 42 partidos y más de 400 jugadas que se han ido analizando. Por más que sea Pitana o Loustau en un clásico importante, cuando te llaman a que veas algo que no cobraste, hay algo que te corre por el cuerpo como podría pasarle a cualquiera. No hay empoderamiento de la cabina, porque la decisión final siempre es la del árbitro de campo”, indicó.

Además, el exjuez insistió en que están trabajando en un plan de comunicación de los audios entre el árbitro de campo y la sala VOR, ubicada en el predio de Ezeiza. “En poco tiempo se van a escuchar, pero tenemos que generar un vocabulario acorde, no voy a esconder que hay insultos a veces por nuestras formas de hablar”, admitió. Y cerró: “El VAR no vino a traer el ciento por ciento de acierto, sino que no haya errores o fallos burdos”.