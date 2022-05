Notable film nacional sobre una adolescente

“Camila saldrá esta noche” no sólo está excelentemente actuada desde los protagónicos hasta el último secundario de un reparto muy bueno y parejo. También está muy bien narrada, con un pulso que logra que el espectador no pierda interés en la historia y los personajes. La directora también maneja bien los clímax visuales, con una fotografía sólida e imaginativa y encuadres creativos pero que no pierden el centro del conflicto de cada escena. Este film no sólo es muy recomendable, sino que además provoca ganas de revisar la filmografía de esta cineasta, que incluye títulos como “Atlántida” y “Las motitos”.

(Argentina, 2021). Dir.: I. M. Barrionuevo. Int.: N. Dziembrowski, A. Ferrer, G. Pfening.