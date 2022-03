Novedades administrativas

Un contribuyente radicado en el país, en enero de 2018 cobró una indemnización por la finalización de un vínculo laboral que mantenía en el exterior en el que estuvo radicado durante 11 meses. Ante la consulta si dicha renta está alcanzada por el Impuesto a las Ganancias se concluyó que la misma se encuentra gravada. Ello así por cuanto el período de permanencia en el extranjero fue inferior al establecido por el art. 120 de la ley, que dispone que deben concurrir 12 meses para que se produzca la pérdida de e residente argentino y porque, aun en la hipótesis de que se hubiera producido la pérdida de la residencia, ésta tendría efectos a partir del 01/02/2018. Por otra parte el importe percibido no posee naturaleza indemnizatoria dado que no se calcula en base a la remuneración percibida por el trabajador durante la relación laboral de empleo, ni persigue cortar el vínculo o resarcir el incumplimiento de las condiciones del contrato de trabajo por parte del empleador. Por el contrario el importe deriva del ejercicio de su actividad profesional desarrollada en forma continuada.

Resolución Nº 57/21 (SDG TLI)

Membresía a club vacacional

Los pagos efectuados con tarjeta de crédito destinados a cancelar pagos pendientes de una membresía a un club vacacional, cuyo contrato se suscribió en el exterior con anterioridad a la entrada en vigencia del gravamen, no se encuentran alcanzados por el mismo, atento lo previsto por el art. 44 de la Ley 27541, por tratarse de una transacción efectuada con anterioridad a la sanción legal.

VALOR AGREGADO

Resolución Nº 52/21 (SDG TLI)

Asesoramiento a ente exento

El servicio de consultoría que se presta a una comisión de un organismo público internacional exenta del Impuesto al Valor Agregado, se encuentra alcanzada por el gravamen, por cuanto la comisión no actúa como sujeto de derecho del tributo por la contratación de tales servicios, sino que quien reviste tal condición es la empresa consultante ya que actúa como vendedora o locadora de obras o servicios a la entidad, alcanzados por la tributación.

Resolución Nº 55/21 (SDG TLI)

Locación de inmuebles entre responsables exentos

La locación de un inmueble perteneciente a un ente autárquico de derecho público no estatal, sujeto exento del Impuesto al Valor Agregado, a otro ente que también reviste el carácter de IVA Exento, para su utilización como establecimiento de oficinas, no se encuentra alcanzada por la exención del art. 7°, inc. h), punto 6), de la norma legal. La liberalidad restringe sus alcances a las prestaciones de servicios. No obstante si el locatario es alguno de los sujetos mencionados en la última parte del primer párrafo del punto 22 del inc. h) del art. 7°(Estado nacional, provincias, municipalidades o la CABA, sus respectivas reparticiones y entes centralizados o descentralizados), la locación para oficinas se encontrará exenta del gravamen.

Resolución Nº 61/21 (SDG TLI)

Entrega y distribución de raciones de alimentos en crudo a organizaciones comunitarias

El servicio de entrega y distribución de raciones de alimentos en crudo, víveres secos y frescos destinados a la población de organizaciones comunitarias y centros de primera infancia, no se encuentra comprendido en la excepción dispuesta por el art. 3°, inc. e), punto 1, segundo párrafo de la ley del gravamen, por considerarse una venta de cosas muebles.

Resolución Nº 84/21 (SDG TLI)

Venta de productos médicos importados exentos a instituciones médicas exentas

La Ley de Emergencia Sanitaria 25.590 no contempla ninguna disposición que exima del IVA a la venta de los bienes importados exentos de tributación en el mercado interno. La condición de sujeto exento en el Impuesto al Valor Agregado del cliente implica a las operaciones que estos realicen no abarcando dicha exención a las compras, locaciones y/o servicios que contraten, excepto que la propia ley del gravamen o alguna otra norma especial contemple tal franquicia.

