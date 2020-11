Notas a fallos

La característica común de que gozan las rentas exentas, las no gravadas y las no computables es justamente que no son incluidas en el componente de ingresos del cálculo de la ganancia neta sujeta a impuesto que, en definitiva, terminará determinando la cuantía de la obligación tributaria. En consecuencia, no podría permitirse la deducción de gastos por dichas rentas, aun cumpliendo la condición de necesariedad exigida por la ley, pues no se habría incluido su correspondiente contraparte de ingresos gravados.