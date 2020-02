Afecta a la seguridad jurídica una norma intempestiva

Por su parte, el sexto considerando apunta que “resulta conveniente aclarar las cuestiones controvertidas en la aplicación del C.M. con el fin de garantizar la seguridad jurídica y hacer más eficiente la aplicación del citado instrumento, dando certeza a los fiscos y a los contribuyentes en la adopción de criterios que posibiliten la solución de determinadas situaciones particulares” (el énfasis nos pertenece).

Teniendo en cuenta que dichas motivaciones de la norma aluden a expresiones tan significativas para el Derecho, como son “seguridad jurídica” y “certeza”, vale la pena analizar primeramente qué expresa la letra de dicho reglamento de la CA, para luego concluir si existe o no efectiva concordancia entre sus propósitos(concretamente, los considerandos cuarto y sexto) y el resultado (parte resolutiva) allí previstos.

Conocido es que, a los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible total gravado con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Convenio Multilateral manda que se consideren los ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior al corriente por el cual se está liquidando ese tributo.Así como, de no practicarse balances comerciales, corresponde atenerse a los ingresos y gastos determinados en el año calendario inmediato anterior.(2)

Una situación particular,y atendible,se da respecto de las obvias dificultades para la conformación del monto de los anticipos correspondientes a los primeros meses del año por parte de aquellos contribuyentes que cierran su ejercicio económico en los últimos meses del año inmediato anterior, como consecuencia de las tareas de confección de los correspondiente balances anuales(o estado de ingresos y gastos elaborados con dicha finalidad para quienes no están obligados a practicar balance) .

Es por ello que, en el año 1992(3), la CA dictó la Res. Gral. N° 42, la cual se hizo eco - según ella lo expresa- de la presentación efectuada por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal, en la que se planteaba la imposibilidad de calcular dichos coeficientes para todas aquellas empresas que tuvieran como fecha de cierre de su ejercicio comercial el último trimestre del año calendario, en razón del volumen de información que deben procesar para su confección.

Lo concreto es que, frente a tal situación, la RG 42 dispuso, sin requisitos ni condicionamientos, y con carácter general, que: “... las determinaciones de base imponible correspondientes a los anticipos de los meses de enero a marzo de cada periodo fiscal, se obtendrán por aplicación de los coeficientes únicos correspondientes al periodo fiscal inmediato anterior”.A lo que agregaba: “A partir del cuarto anticipo, se aplicará el coeficiente que surgirá de los ingresos y gastos del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior o ingresos y gastos determinados en el año calendario inmediato anterior, según corresponda”.

Pues bien, veintisiete años después la CA dicta la Res. Gral. N° 10, derogando su similar 42/92.

Y cuál es la regla general a la que hace alusión el cuarto considerando? Pues, su reenvío al art. 5° del CM implica que, a los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible total, los ingresos y gastos que deben considerarse son los que surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior, o estado de ingresos y gastos dispuesto para ese fin, según sea.

La disposición no es precisa en cuanto a dar una pauta clara respecto de la procedencia del coeficiente unificado del año anterior, limitándose a utilizar una expresión indeterminada (“…cuando no fuera posible contar con la información necesaria para la determinación del coeficiente unificado correspondiente”).

De todos modos, nos ocupa en este trabajo la autocalificación de “norma aclaratoria” que de ella emerge.

Se trata realmente de una norma aclaratoria? Adviértase que, si se le reconoce tal carácter, la disposición adquiere automáticamente vigencia retroactiva, mientras que, si no es esa su naturaleza, rige de aquí en más.

Avanzamos en nuestra opinión final: la simple comparación entre la norma abrogada y su similar que la revoca, permite concluir que, bajo el ropaje de norma aclaratoria, se ha consumado una verdadera modificación.

El lenguaje jurídico es un lenguaje de especialidad, y como tal, debe ser preciso y apropiado.

Inveteradamente ha sostenido la Corte la necesidad de “que el Estado prescriba claramente los gravámenes y excepciones, para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria”(4).

Tal como lo puntualizara ochenta años atrás el mismo Tribunal, "las palabras, los tiempos y los modos de los verbos tienen un significado gramatical que ni los legisladores ni los jueces pueden modificar y menos para privar a los habitantes de derechos y garantías asegurados por la Constitución". (5)

Agregamos nosotros que, ello no es privativo de las normas creadas por el Congreso o las Legislaturas, sino también de aquellas que dicta la Administración Pública.

En lo que respecta a la intención “de aclarar lo que ya rige desde antes”, un fallo ejemplar dela Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “…cuando bajo la vigencia de una ley, …, el particular ha cumplido todos los actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales en ella previstos para ser titular de un derecho, debe tenérselo por adquirido, y es inadmisible su supresión por una ley posterior sin agraviar al derecho constitucional de propiedad (Fallos - T. 296 - pág. 719 y T. 723 - págs. 298 y 472, entre otros)… , generando de tal modo una situación tributaria y patrimonial consolidada no susceptible de ser menoscabada por una ley ulterior”.(6)

Por otra parte, no es una referencia menor el hecho de que haya sido dictada tantos años después.

La norma de la CA que estamos comentando, de aplicarse con carácter aclaratorio, impondría inexorablemente un severo golpe al derecho constitucional de seguridad jurídica, y por extensión al derecho de propiedad de quienes durante años han seguido las pautas cuyo cumplimiento les imponía la RG (CA) 42/92.

Al respecto cabe recordar que la Corte ha resuelto con énfasis y reiteración que la seguridad jurídica tiene jerarquía constitucional.(7)

La seguridad jurídica constituye una consecuencia inmediata de la estabilidad y la previsibilidad del sistema jurídico, o sea, de la certeza del derecho. Por tal motivo, el Profesor José O. Casas ha sostenido que el principio de seguridad jurídica adquiere plenitud en el ejercicio de la potestad tributaria normativa, con el cumplimiento estricto de recaudos tales como: la vigencia institucional plena; la realización concreta de los principios, derechos y garantías constitucionales; la reserva de la ley y una mínima flexibilidad de la misma; la irretroactividad de las normas; el sometimiento a la regla de jerarquía normativa; y la estabilidad, transparencia, precisión y simplicidad en los preceptos, entre otros conceptos (Seguridad Jurídica y tributación, Revista jurídica de

Bs. As., 2001).(8)

Desde ya, cualquier ajuste que pudiera significarle a los contribuyentes la aplicación retroactiva de la RG 10, implicará, ni más ni menos, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior.

Por lo demás, y tal como lo ha expresado nuestro Máximo Tribunal, el principio de la no retroactividad se confundiría con el principio constitucional de la inviolabilidad de la propiedad...'.(9)

La reapertura de una cuestión definitivamente finiquitada, a raíz de la alteración que la CA efectúa ahora respecto del modo de calcular los anticipos de los meses de enero a marzo, desatendiendo una norma que ella misma había dictado, constituye un claro agravio constitucional, pues como se ha dicho,la seguridad jurídica tiene jerarquía de ese rango.

Concluyendo, es de esperar que no se den actuaciones por parte de las administraciones tributarias provinciales, que pretendan reclamar retroactivamente a los contribuyentes del Convenio Multilateral, ajustes del impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o sus accesorios, basados en elcarácter de norma aclaratoria que se autoasigna la R.G. 10/19. Oportuno es recordar que, si bien los impuestos no son obligaciones que emergen de los contratos, por cuanto la imposición y la fuerza compulsiva para su cobro son actos de gobierno y de potestad pública, no puede desconocerse que esta última facultad no es ilimitada y puede ser controvertida judicialmente, si al procederse de esta manera se lesionan derechos de los particulares amparados en un régimen normativo anterior.(10)

1) publicada en el BO del 22/11/19.

2) Art. 5° del CM

3) 17/12/92

4) C.S.J.N. Entre otros, fallo “Fleischmann Argentina inc.s/recurso por retardo-impuestos internos”, 13/6/89

5) C.S.J.N., 25/9/39, “Maas de Mihura Catalina y otra c/ Municipalidad de Rosario”.

6) C.S.J.N., 2/4/85, “Juan F. Fullana S.A.”

7) Fallos: 220:5; 251;78 --La Ley 107-332--; 317:218 --consid. 9º--, entre muchos otros.

8) Tribunal Fiscal de la Nación, sala A; 18/08/2004; “Cerro Vanguardia S.A.”.

9) Extraído del Voto del Dr. Petracchi en la causa “Bernasconi S.A. c. Municipalidad de Buenos Aires”, 12/11/1998.

10) C.S.J.N., 19/5/92, “Bellora e Hijos S. C., Eugenio”.