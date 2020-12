Algunos aspectos procesales en torno de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario

Vamos a abordar, liminarmente, sus consecuencias procesales.

Entendemos, convencidos, que uno de las puntos que debe atenderse a los efectos de trazar una estrategia procesal adecuada, es el riesgo que está comprometido a asumir el contribuyente que verifica el hecho imponible de este gravamen (no hay dudas, a esta altura, que se trata de un verdadero impuesto).

Decimos esto porque, quién tiene la convicción de debatir judicialmente su procedencia, puede optar por pagarlo bajo protesto (aunque la jurisprudencia ya ha sorteado el requisito de comunicar la disconformidad previa al pago como recaudo para reclamar después) y luego proceder a iniciar un juicio de repetición directamente en la justicia federal del domicilio que corresponda al contribuyente, sin agotar la vía administrativa previamente, aun cuando este abono haya sido espontáneo, es decir, sin que la AFIP lo haya reclamado previamente vía intimación o determinación de oficio ya que la herramienta de los arts. 23, 30 y 32 de la Ley 19.549, permite repetir directamente en la justicia cuando hacerlo en la sede administrativa, conforme manda el art. 81 de la L. 11.683, constituya un ritualismo inútil que, en el caso sucede, toda vez que la Administración tiene vedada la posibilidad de decretar la inconstitucionalidad de una norma y, este reembolso, sólo tiene como fundamento precisamente su tacha a la Constitución (cfr. art. 32, incisos c) y e), L. 19.549).

1| Apertura de inspección

Las ventajas de pagarlo y repetirlo, hace que el contribuyente no sea pasible de sanciones administrativas previstas en los arts. 45 y 46 de la L. 11.63 (el art. 9 del Anteproyecto manda a aplicar esta norma, dispensándole la fiscalización a la AFIP); que no se devenguen accesorios y, en todo caso y lejanamente –en alguna otra colaboración veremos este tópico- se aborta cualquier riesgo de tipo penal tributario.

Eso sí, quienes opten por repetir de esta forma, seguramente serán sometidos a una apertura de inspección y fiscalización del impuesto a las ganancias, bienes personales y algún otro según la actividad del sujeto, la que puede extenderse hacia los años no prescriptos.

Ahora bien, los que desean no pagar y repetir, pueden utilizar otras variantes, debatiendo sin cancelarlo.

En nuestra opinión, salvo para algunos supuestos muy reducidos, entre los cuáles también nos mostramos reticentes (por ejemplo, sólo para aquéllos que, a diciembre de 2019 no perdieron la residencia pero sí lo hicieron durante el curso de 2020, siendo que el Proyecto la ley en su art. 2 retrotrae esta situación o bien para aquéllos sujetos no residentes, argentinos, que viven en un país no cooperante o de baja o nula tributación) la acción de amparo no sería una vía idónea para canalizar la controversia.

2| Acción declarativa

Es que ella requiere, como presupuesto, la inexistencia de otra vía más idónea; impide ventilar ampliamente el debate; sus medios probatorios son limitados y, además, fija un término de caducidad para su promoción de 15 días; además de establecer plazos muy breves de apelaciones y trámites procesales (cfr. Ley 16.986).

Eso hace que, sancionada la Ley, debería articularse en el plazo de caducidad de 15 días de publicada la ley en el boletín oficial y no sólo eso, sino que será un valladar para acreditar la confiscatoriedad o lesión a la capacidad contributiva, añadiéndose como rasgo negativo que la inconstitucionalidad debe ser patente, manifiesta, ostensible y el análisis de este tributo requerirá, sin dudas, un cotejo del caso concreto en forma exhaustiva.

Descartada la acción de amparo, somos de la idea de que, sin dudarlo, la acción declarativa prevista en el art. 322 de Código Procesal Civil y Comercial de La Nación, es la que mejor se “aggiorna” para aquéllos que no quieran discutirlo pagando previamente.

Ahora bien, aquí se abren dos posibilidades y ellas son según el domicilio del contribuyente.

Decimos esto porque, dada nuestra experiencia en litigios, advertimos un criterio más reticente en la justicia federal contenciosa administrativa de la Capital (aplicable a personas que tengan el domicilio fiscal allí) en el entendimiento que, sancionada la ley y verificado el hecho imponible, como presupuesto de admisibilidad de la acción declarativa, habría que aguardar a que el Organismo intime, por las vías que deberá reglamentar (así lo dispone el art. 9 del proyecto aprobado en Diputados) como puede ser una mera intimación prevista en el art. 14 de la Ley 11.683 (hipótesis que, según nuestra visión, sólo podría utilizarse en la medida que la AFIP use la base de datos y, desde allí, extraiga el patrimonio exteriorizado en las DD.JJ. de bienes personales para 2019 que presentara la persona, para cuantificar directamente el gravamen e intimarlo) o bien a través del inicio de una inspección y ulterior despliegue del procedimiento determinativo de oficio previsto en los arts. 16, 17 y concordantes de la Ley de Procedimiento Fiscal (que sería el más adecuado).

Es que las distintas Salas de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, aunque alguna disidencia y excepción podemos hallar, requieren de un “acto en ciernes” de un “caso concreto” y esto sólo se verifica, según sus antecedentes, cuando la Administración reacciona de alguna forma intimando, reclamando, determinando o exigiendo el tributo. Sin esta manifestación expresa y explícita del Organismo, la jurisprudencia del fuero ha declarado inadmisibles los intentos de la acción declarativa.

Requiere, repetimos, un accionar expreso, cualquiera que fuese, pero una conducta positiva enderezada a reclamar.

Por lo tanto, accionar contra la “ley pura”, si se permite el término, no sería conducente y habría que aguardar la actividad estatal para promover la demanda judicial en primera instancia. Verificado este recaudo, entonces habría admisibilidad en la acción y, desde allí, sin plazo de caducidad para hacerla, promoverla efectivamente.

La sugerencia, es hacerla junto a una medida cautelar, utilizando la Ley 26.854, acreditando la verosimilitud en el derecho invocado y, sobre todo, el peligro en la demora que debe justificarse con pruebas concretas y si bien no concluyentes, al menos conducentes para lograr la convicción del juez.

Por otro lado, aquéllos contribuyentes que no tengan su domicilio fiscal en la Capital Federal (fíjese que referimos a “domicilio” y no a “residencia”, puesto que estamos abordando el asunto de la competencia, aunque aquéllos que hayan perdido la “residencia”, pero sometidos al gravamen, deberán discutir el asunto en los tribunales de la Capital, sede central de la AFIP) dada la jurisprudencia imperante en la materia (por ej de las Cámaras Federales de Córdoba, Tucumán, Rosario, La Plata, San Martín, General Roca, entre muchas otras) advertimos que los antecedentes en materia de viabilidad de la acción son menos rigurosos y no exigen una conducta expresa del Ente Recaudador para admitir la acción declarativa en la medida que se demuestre que, sancionada la Ley, se cae bajo su descripción, haciéndole nacer la obligación de pago.

Demostrado al juez que deberían afrontar el tributo, remarcamos sin exigencia previa, las Cámaras Federales se han mostrado con una mayor amplitud a recibirlas, como una derivación del principio procesal de “pro actione”, desprendimiento del acceso a la justicia y defensa en juicio.

También esta acción, aunque no haya reclamo previo, debería acompañarse con una medida cautelar tendiente a pedir que, pese a que la Ley de Medidas Cautelares sólo permite extenderla por 6 meses, prorrogables fundadamente, se suspenda el cobro del tributo y cualquier acción tendiente a percibirlo hasta que recaiga sentencia definitiva pasada en cosa juzgada.

Finalmente, dejamos sentado que este trámite de la acción declarativa, puede convivir con el procedimiento determinativo de oficio de los arts 16 y 17 de la L. 11.683, en dónde el contribuyente irá presentado sus descargos contras las corridas de vista y apelación ante el Tribunal Fiscal en su caso, mientras se vaya sustanciado la acción declarativa salvo que, el juez competente, acepte la medida cautelar y ordene al Organismo a suspender cualquier conducta administrativa –y/o judicial- tendiente al cobro.