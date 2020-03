Buenos Aires: reformas al Inmobiliario, Automotores y Sellos para el ejercicio 2020

La Ley mantiene los valores por metro cuadrado de superficie cubierta y las tablas de base imposible, cuota fija y alícuota sobre el excedente que ya tenía la propia en 2019. Pero introduce una actualización de las valuaciones fiscales en el marco del art. 79 de la Ley N° 10.707, de esta forma para la Planta Urbana y para las edificaciones de la Planta Rural se aplicará un coeficiente del 1,2; mientras que para la tierra libre de mejoras de la Planta Rural se aplicará un coeficiente del 1,3 (Art. 4°).Asimismo, para determinar la base imponible del impuesto en lo que hace a la Planta Urbana Edificada se deberá aplicar un coeficiente del 1,125 sobre la valuación fiscal actualizada. Mientras que para la tierra libre de mejoras de la Planta Urbana se deberá aplicar un coeficiente del 1,25 sobre la base que determina la Ley del Hábitat (valuación fiscal actualizada conforme la Ley 10.707 y coeficiente del 1,25 del art. 68 Ley del Hábitat) (Art. 5°).En lo que hace a la Planta Rural a los fines de determinar la base imponible se deberá aplicar un coeficiente del 0,9 sobre la valuación fiscal actualizada de la tierra libre de mejoras y un coeficiente del 1,125 sobre la valuación fiscal actualizada de los edificios y/o mejoras (Art. 9°).Para morigerar el efecto de la actualización y con el fin de que el mismo sea más progresivo, se dispone de una estructura de topes de aumento del impuesto 2020 respecto al impuesto 2019 en forma ascendente por valuación fiscal, de la siguiente manera:

en el urbano edificado los topes son de 15% hasta el valor fiscal 2019 de $303.705; de 35% entre los valores fiscales 2019 de $303.705 a $498.021; de 55% entre los valores fiscales 2019 de $498.021 a $1.712.754; de 75% si el valor fiscal 2019 es superior a $1.712.754(Art. 6°).

en el urbano baldío los topes de aumento van del 15% al 90% según la valuación fiscal del inmueble correspondiente al año 2019 (Art. 6°).

en el caso de la tierra rural, será de 15% hasta el valor fiscal 2019 de la tierra libre de mejoras de $260.870; de 35% entre los valores fiscales 2019 de $260.870 a $816.075; de 55% entre los valores fiscales 2019 de $816.075 a $3.000.000; de 55% cuando el valor fiscal 2019 sea superior a $3.000.000 y la superficie de la tierra libre de mejoras sea inferior o igual a 2.000 hectáreas; 75%cuando el valor fiscal 2019 sea superior a $3.000.000 y la superficie de la tierra libre de mejoras sea superior a 2.000 hectáreas (Art. 10).

en lo que respecta a las mejoras sobre la tierra rural los topes son del 15% al 50% según la valuación fiscal del inmueble correspondiente al año 2019 (Art. 10).

Se acompaña el aumento con beneficios a los sectores más vulnerables y pequeños productores: todos los jubilados que tuvieron la exención de este impuesto en 2019, lo mantendrán siempre que conserven la misma propiedad y cumplan las demás condiciones requeridas para acceder a dicho beneficio (Art. 17). Se amplía la exención del impuesto Inmobiliario prevista en el inciso m) del art. 177 del Código Fiscal para inmuebles destinado a la explotación tambera de hasta a 100 hectáreas, estableciéndose que el beneficio se reducirá en un 50% para inmuebles de hasta 150 hectáreas (Art. 101). En la Ley Impositiva 2019 el beneficio aplicaba sólo a inmuebles de hasta 50 hectáreas.Se agrega una exención del impuesto Inmobiliario a las que el Código Fiscal contempla en su Art. 177, en este caso a los propietarios que sean beneficiarios de la AUH en la medida que sean propietarios de ese único inmueble (Art. 102).Asimismo, se mantiene la exención en el impuesto Inmobiliario Rural hasta 50 hectáreas para productores agropecuarios, que facturen hasta$10.420.000 (antes $4,2 millones) de cultivos en general, ganados, avicultura, apicultura y cunicultura, entre otros (Art. 106).Por último, se añade una exención en el impuesto Inmobiliario Rural a inmuebles de hasta 20hectáreas destinados a las actividades de frutas cítricas, de pepita y de carozo, cuando el total de ingresos obtenidos en el período fiscal anterior no superen la suma de $10.420.000 (Art. 107).

2| Impuesto a los automotores

Se establece un tope de incremento del 55% respecto al impuesto automotor calculado en el año 2019 (Art. 111) y para el cálculo del mismo se continúan usando las Tablas de escalas de alícuotas que habían sido utilizadas en el ejercicio fiscal 2019, excepto las tablas por peso (Kg) que se actualizaron los montos fijos en $en un 50%.En lo que hace a los autos nuevos, se establece a los fines de determinar la base imponible un coeficiente del 0,80 sobre la valuación fiscal asignada por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (Art. 110).Se incluye en la exención del impuesto automotor que prevé el Código Fiscal a los automotores pertenecientes a las sociedades con participación estatal municipal mayoritaria destinados al transporte de pasajeros (Art. 103).Asimismo, apreciamos que se ha descentralizado a los Municipios el año 2009.

3| Impuesto de sellos e ITGB0

Se actualizan los montos de valuación fiscal de los inmuebles para acceder a los beneficios de exención que prevé el Código Fiscal y se actualizan los montos mínimos no imponibles del ITGB (mediante la aplicación de un coeficiente de 1,2). No se detallan los mismos para no extender innecesariamente la nota.

4| Principales cambios al código fiscal

Se amplió a 100 hectáreas la exención del impuesto Inmobiliario a los inmuebles rurales dedicados a la explotación tambera que iba sólo hasta 50 hectáreasy se innovó que este beneficio se aplicará en un 50% cuando el inmueble tenga hasta 150 hectáreas(inciso m) del artículo 177 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-).Se excluye de la exención a las cooperativas de medicamentos (inciso f) del artículo 207 del Código Fiscal -Ley 10397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias-).Se agrega a la Dirección General de Cultura y Educación como institución factible para recibir bienes decomisados (artículo 90 del Código Fiscal –Ley Nº 10.397 (Texto ordenado 2011) y modificatorias). Se agrega a las asociaciones civiles pertenecientes a las categorías 1 y 2 conforme la Disposición N° 53/16 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Airescomo exentas en las Tasas Retributivas de Servicios Administrativos y Judiciales.

5| Otras disposiciones

Se prorrogan por 90 días las leyes del sudoeste bonaerense y sus respectivos beneficios, que vencieron el 31 de diciembre de 2019 (leyes N° 12.322 –prorrogada por leyes 14.014 y 14.610- y N° 12.323 –prorrogada por leyes 14.013 y 14.609).

1) Son los siguientes NAIIB-18: 011111, 011112, 011119, 011121, 011129, 011130, 011211, 011291, 011299, 011310, 011321, 011329, 011331, 011341, 011342, 011911, 011912, 012608, 014113, 014114, 014115, 014211, 014221, 014300, 014410, 014420, 014430, 014440, 014510, 014520, 014610, 014620, 014710, 014720, 014810, 014820, 014910, 014920, 014930, 014990