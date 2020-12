Convenio: cómputo de las regalías no hidrocarburíferas como gasto computable

Una vez resuelta la situación de las regalías hidrocarburíferas y a partir de la sentencia de la CSJN que las diferenció de su consideración como tributo(1) tratándolas como un gasto computable(2) atribuible a la jurisdicción productora, se avanzó en la consideración de los restantes tipos de regalías a las cuales se les endilgaba su no computabilidad como gasto.

1| Por transferencia de know how

Tanto en Nobleza Picardo(3) como en Ford Motors Argentina SA(4) los organismos de aplicación del CM se expidieron en el sentido de considerarlas como no computables bajo los siguientes argumentos: a) No tiene relación con el ejercicio de la actividad económica llevada a cabo por la empresa; b) Estos gastos por regalías no proporcionan parámetros válidos para determinar la magnitud o cuantía de la actividad que la firma desarrolla en una determinada jurisdicción, y, c) Ambas cuestiones son las que establecen claramente la distinción con las regalías hidrocarburíferas, especialmente porque estas guardan una directa relación con la actividad extractiva que la empresa desarrolla en jurisdicción de que se trate.

Nada más inverosímil tratándose de un gasto que guarda una clara identidad con los criterios de computabilidad establecidos en el inciso a) del Artículo 2°, en los dos primeros párrafos del artículo 3° y en el primer párrafo del artículo 4° del CM. De la interpretación sistemática de tales normas surge con claridad la computabilidad del gasto para todo tipo de regalías.

Con el mismo criterio y respetando el antecedente Nobleza Piccardo la CA se expidió en Avon SACI, Ford Motors Argentina SCA, Nike Argentina SRL, Sidus SA, Cepas Argentinas SA y más recientemente ADT Argentina(5), entre otros.

2| Vinculadas a cesión de un derecho

La diferenciación de este tipo de regalías respecto de las tratadas precedentemente es consecuencia de la decisión de la CP en el expediente Adt Security Service S.A. Expte. Nº 1289/14 en el que resolvió atribuirles el carácter de gasto computable.

En efecto, la CP atendiendo a las particularidades del caso resolvió en sentido contrario a lo dispuesto previamente por la CA y pasó a considerarlas como un “gasto computable”. Para ello consideró que existía un contrato entre la contribuyente licenciada y ADT Service AG (la licenciante) en el cual se estipulaba entre muchas otras cosas que: (i) El pago de las regalías se devengaba en función de las alarmas vendidas y (ii) que el contrato no se podía ceder a terceras personas.

Así también, en el caso “CEPAS c/Pcia. Bs. As.(6)” la CA resolvió que las regalías devengadas tanto por transferencia de Know How como por la “cesión de uso de una marca” conformaban un gasto no computable a los fines de la determinación de los coeficientes, sin embargo, ante la apelación presentada por Tierra del fuego por mayoría de votos se expidió por la computabilidad del gasto en concepto de regalía.

Los argumentos de la CP fueron: a) Es un gasto devengado en el ejercicio fiscal - artículo 2° del CM; b) El gasto esta vinculado al desarrollo de la actividad - artículo 4° del CM; c) No se encuentra previsto en los incisos a) al e) del artículo 3° del CM y d) Las regalías por la cesión del uso de marca deben atribuirse a la jurisdicción en que se realizó la venta y las regalías en concepto de Know How a la jurisdicción en que se realizó la producción del bien.

3| La RG 8/20 de la comisión arbitral

Con el fin de darle seguridad jurídica a la relación fisco – contribuyentes la RG N° 8/2020 establece que los gastos efectuados en concepto de “regalías” se consideran gastos computables, en los términos del artículo 3° del CM.

Define como “regalías” a toda contraprestación efectuada en el marco de una relación contractual por la cual se transfiera el dominio, el uso o goce de una cosa o de la cesión de derechos de: patentes, marcas, know How, licencias y/o similares. Dicha contraprestación - fija o variable -, puede cuantificarse a través de unidades de producción, ventas, explotación, etc.

En cuanto a la atribución del gasto en concepto de regalías la RG establece que: a) Regalías vinculadas o relacionadas en forma directa con el proceso de producción y/o industrialización: el gasto se atribuye a la jurisdicción donde efectivamente se desarrolla la actividad productiva; b) Regalías vinculadas a la actividad de comercialización de bienes y/o servicios: el gasto se atribuirá a las distintas jurisdicciones en la que se realice la comercialización que genera los ingresos gravables. Generalmente este tipo de regalías surgen de calcular el porcentaje establecido por el monto de ventas que se realiza en cada jurisdicción, y, c) Regalías no incluidas en los puntos a) y b) precedentes: el gasto devengado por tal concepto se atribuirá a la jurisdicción donde efectivamente fueron soportados conforme una estimación razonablemente fundada.

Respecto de la vigencia establece que se aplica para determinar los coeficientes de distribución de base imponible de los ejercicios fiscales que finalicen a partir del 1° de enero del 2020.

1) CSJN, Provincia de Neuquén c/CAPEX SA, cobro de regalías, 11/12/2007; CA, SINOPEC ARGRes. N° 55/2012; CP, SINOPEC ARG. N° 34/2013; CA, TECPETROL SA N° 38/2013; CA, PAN AMERICAN ENERGY N° 51/2013; CA, YPF SA N° 5/2016; CA, YPF SA N° 28/2009 y CP Res. N° 24/2010.

2) YPF SA c/Pcia. de Salta dejó claramente establecido que se trata de un gasto computable directamente vinculado con la actividad que realiza (extracción de petróleo).

3) CA, NOBLEZA PICCARDO SA N° 15/2012 y CP, Res. N° 13/2013.

4) CA, FORD MOTORS ARGENTINA SA c/Pcia. De Bs. As., Res.

5) CA, ADT SECURITY SERVICES SA c/Pcia. Bs. As. Res. N° 21/2017, 5/4/2017.

6) CP, Res. N° 26/2018, Cepas SA y Pcia. de Tierra del Fuego c/Pcia. de Bs. As.