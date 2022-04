El agente de percepción en la doctrina del Tribunal Fiscal de Apelación de Buenos Aires

En el ámbito del TFABA, en el caso testigo Muresco SA del 2 de agosto de 2018, se declaró la nulidad del acto determinativo de oficio, en razón de que la sociedad había solicitado la producción de la prueba informativa en su descargo a la vista de inicio, solicitando que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informara si los clientes ingresaron el impuesto como contribuyentes directos del tributo. ARBA respondió rechazando dicha prueba sin argumentos válidos. El Tribunal, por unanimidad, consideró, en los términos del artículo 128 del Código Fiscal (TO 2011) (CF), que la prueba informativa solicitada por el APIB era conducente y que los argumentos de ARBA para rechazarla eran arbitrarios y carentes de debido fundamento.

El Tribunal aborda el tema, con fuente en la doctrina emergente del artículo 8°, inciso c) de la Ley 11.683 y en la denominada teoría del enriquecimiento sin causa, la que procura evitar que una de ellas se apropie de un bien de un sujeto (en el caso, el Fisco persiguiendo al Agente el monto del impuesto) respecto del cual ya se ha visto satisfecho por parte del contribuyente, no percibido. Finalmente, considera que la conducta arbitraria y discrecional asumida por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires , excedía los límites de razonabilidad de la teoría de la subsanación. Posteriormente, en el caso testigo Neumáticos Goodyear SRL. 13/06/19 el Tribunal delineó los argumentos que, posteriormente, establecieron la doctrina pacífica que se reiteró, entre otros, en Hexacom SA. 29/11/19; Toyota Tsusho Argentina SA. 20/02/20, Criadero Klein SA. 9/12/21 y PST Electrónica Ltda. 22/03/22. Ellos son:

La compra al agente de percepción no genera hecho imponible gravado en el ISIB para el cliente. Este último al comprarle al APIB un producto o al recibir de éste la prestación de un servicio, no está ejerciendo su actividad habitual y a título oneroso y, por ende, no está perfeccionando un hecho imponible gravado por el impuesto. En cambio, el cliente del agente de retención sí lo hace, atento a que aquél le vende al agente un producto o le presta un servicio, configurando el hecho imponible del ISIB.

No es necesaria la verificación de la registración contable de la compra en la contabilidad del cliente. Basta con acreditar el ingreso del impuesto “debido” por su parte, para que la solidaridad que alcanza al perceptor que omitió, se extinga. Que, dadas las características propias de los Agentes de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no puede realizarse un seguimiento de la adquisición de un bien o servicio en el marco de determinada actividad, atento a que pierden identidad en una posterior etapa de transformación o prestación de servicios llevada a cabo por el contribuyente. Por ello, las registraciones de las compras en la contabilidad del contribuyente “no percibido” carecen de mayor trascendencia. Distinto es el caso del agente de retención, donde la cuestión probatoria se vuelve algo más compleja, al resultar necesario acreditar la debida facturación y registración de la operación involucrada, para poder auditar que el ingreso generado por la misma ha sido objeto de autoliquidación y pago por el contribuyente no retenido.

Los recargos y multas no son aplicables para las operaciones anteriores al 30 de noviembre de 2016 cuyo impuesto fuera abonado por el contribuyente directo, con fundamento en la Ley 14.890 (BO: 30/01/17).Es importante señalar que, en la interpretación del Tribunal, esta Ley se aplica a pesar de que en su artículo 1° expresa que el acogimiento a los beneficios de la misma era hasta el 31/03/17. Los intereses tienen una reducción entre el 40 y el 60%.

Teoría de las cargas dinámicas de la prueba. Aplicación al caso del APIB. El Fisco se encuentra en mejor posición para acreditar el pago del impuesto. En CSJN. Quilpe SA – Inconstitucionalidad. 9 de octubre de 2012, la Corte receptando el Dictamen de la PGN, aplica esta teoría de las cargas dinámicas de la prueba en materia impositiva. Así señala que endilgar al contribuyente la carga de la prueba constituía una exigencia procesal de imposible cumplimiento que frustraba el derecho sustancial, ya que la Administración estaba en mejores condiciones para demostrar la prestación del servicio municipal mediante todo tipo de pruebas. En el mismo sentido, señala el TFABA que el principio general que coloca la carga probatoria en cabeza del agente omisor, no puede llevar ciegamente a impedir otras medidas a efectivizarse bajo la noción que conceptualiza la “teoría de las cargas dinámicas de la prueba”, siendo insoslayable que ARBA cuenta en sus registros con la información necesaria para acreditar el pago del impuesto por parte de los clientes del agente de percepción.

Para el caso de períodos fiscales posteriores a octubre de 2016 y ante una determinación de oficio, en el descargo a la vista de inicio, el Agentes de Percepción de Ingresos Brutos debería citar la doctrina del Tribunal citada y solicitar a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, como prueba informativa, que establezca las posiciones reclamadas que han sido ya abonadas por el contribuyente directo para deducirlas del monto reclamado. Y llegada la causa a instancias del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires, solicitar al Tribunal que se apliquen, a los períodos fiscales con impuestos abonados, los beneficios de la Resolución Normativa N° 53/20 (BO: 18/08/20), que son similares a los de la Ley 14.890.

Conclusiones. Para el caso de agentes de retención, sugiero que se exija a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires que, en los términos de los antecedentes citados, los contribuyentes directos participen del procedimiento desde la fiscalización y, en caso del procedimiento determinativo de oficio, que se abra a prueba el expediente, debiendo ARBA examinar sus libros y registraciones contables para establecer si se efectuó el pago del impuesto debido.

(*) Derecho Tributario y Penal Tributario.