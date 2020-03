El derecho al aborto legal y gratuito y su vinculación a la objeción de conciencia fiscal

1| Diversidad de opiniones

Obviamente, son muchas más las posturas frente al “derecho” al aborto, pero, en rigor, no es la finalidad de esta nota periodística destinada a plantear un tema tributario vinculado a la objeción de conciencia de aquellos contribuyentes que, con el pago de sus impuestos, permiten sostener la actividad estatal, ya sea nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires o municipal y cuya postura frente al aborto es la de considerar que se trata del homicidio del niño por nacer.

Es importante aclarar que la objeción de conciencia fiscal no es una cuestión novedosa(4) pues ya fue aplicada por determinadas personas o grupos de personas que no estaban de acuerdo con la implementación de ciertos tributos que iban a ser afectados a afrontar los costos de una guerra o gastos militares(5) o para desplegar actividades violentas o, por ejemplo, por movimientos de resistencia pacífica a favor de la independencia, como sucedió en la India bajo la dirección del Mahatma Gandhi(6).

Con respecto al aborto gratuito, es obvio que debería ser gratis para quien haga uso de ese “derecho”; sin embargo, no será gratis para el Estado, que es quien deberá afrontar todos los costos necesarios para su implementación en todos los órdenes.

Como ya expuse en artículos anteriores(7), en caso de ser sancionada como ley el proyecto de ley del aborto gratuito, deberá ser financiada con fondos públicos, es decir, con la recaudación tributaria, motivo por el cual la postura personal de cada contribuyente frente al aborto no es un tema menor en esta materia. En otras palabras, quienes no estén de acuerdo con el aborto por no considerarlo un derecho sino un “antiderecho”, podrían resistirse al pago de los tributos por ser contrario a sus principios éticos o religiosos o de vida con fundamento en la objeción de conciencia.

2| Palabras finales

De este modo, queda planteada la cuestión desde el enfoque tributario que involucra a los contribuyentes que no comparten la postura del “aborto legal seguro y gratuito” como un derecho humano que haya que garantizar por cuanto entienden que el niño por nacer tiene derecho a la vida y, por ende, no están dispuestos a sostener económicamente esa actividad del Estado que no respeta sus principios morales, éticos o similares, configurándose así un supuesto de objeción de conciencia fiscal.

