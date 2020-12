¡Felices fiestas!

Año difícil y excepcional este 2020 que no lo fue solamente para el país, como otros del pasado, sino para el mundo. Y en ese contexto los asesores también vivieron un año de angustias y ansiedades. Al Covid-19 no se lo neutralizó aún y mientras eso no ocurra, habrá que seguir cuidándose con la esperanza que generan la Navidad y el Año Nuevo y renovarla con nuevos proyectos laborales o consolidando lo concretado, en armonía con los afectos. Las conexiones informáticas ayudaron, pero el abrazo y la caricia son irremplazables. Con el anhelo que esos actos retornen, todos los que hacemos Novedades Fiscales deseamos que autores, lectores, anunciantes y amigos tengamos un 2021 donde se hagan realidad los sueños y aspiraciones y renazca la normalidad. Nos reencontramos el 19 de enero con la primera edición del año próximo. Brindamos por un año mejor. Muchas Felicidades!!