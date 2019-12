Ingresos Brutos: reglamentación del pago de servicios digitales

Devolución de importes indebidamente cobrados: los usuarios de los servicios digitales -responsables sustitutos- podrán requerir la devolución a ARBA cuando existan importes indebidamente cobrados e ingresados por los agentes de liquidación e ingreso, a través de la aplicación informática denominada "Sistema Integral de Reclamos y Consultas" (SIRYC). En caso de resultar procedente el reclamo efectuado, se podrá disponer la devolución de los importes correspondientes a través del agente de liquidación e ingreso que haya intervenido en la operación.

Liquidación e ingreso de los importes: mediante el Sistema de Control de Retenciones (SICORE), los agentes de liquidación e ingreso deberán ingresar el importe total cobrado y suministrar, con carácter de declaración jurada, la información concerniente a los mismos en moneda de curso legal considerado el tipo de cambio vendedor, para la moneda de que se trate, del Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha en que se liquide el monto de impuesto a recaudar.

Prestadores de servicios digitales no residentes en el país. Inscripción. Reclamos: los contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos no residentes en el país que presten servicios digitales y respecto de los cuales se verifique una presencia digital significativa en PBA podrán formalizar su inscripción en el tributo; y presentar las declaraciones juradas que les correspondan en tal carácter de acuerdo a los mecanismos y procedimientos vigentes. Los sujetos que hubieran sido incluidos en el Listado de Prestadores, podrán formular descargo escrito ante ARBA en caso de no verificar el cumplimiento de los requisitos previstos para tener por configurada la existencia de presencia digital significativa en PBA.

Ingreso directo del impuesto sobre los Ingresos Brutos por parte de los responsables sustitutos: cuando en el pago por la prestación del servicio digital no intervenga un agente de liquidación e ingreso, o bien cuando intervenga y omita actuar en ese carácter, estando obligado a ello, o bien se efectúa el pago a través de tarjeta de débito, prepaga u otros medios de pago de similares características y a la fecha indicada no existan fondos suficientes para cubrir el monto total del pago por la prestación del servicio digital de que se trate con más el importe total de la liquidación del tributo; los usuarios del servicio digital -responsables sustitutos- deberán declarar e ingresar en forma directa el monto del impuesto sobre los Ingresos Brutos que corresponda a los prestadores de servicios digitales no residentes en el país. Hasta el momento no están dispuestos por ARBA los mecanismos y procedimientos para declarar e ingresar en forma directa el impuesto mencionado.

Usuario del servicio (responsable sustituto): el monto liquidado y cobrado tendrá para los responsables sustitutos el carácter de impuesto ingresado y de acuerdo a lo previsto liberará de manera definitiva a los mismos. El extracto de tarjeta o resumen bancario, o documento equivalente, de la cuenta afectada al sistema de tarjeta de débito, prepaga o similar, resultará comprobante suficiente de los cobros del impuesto practicados, cuando los mismos se detallen en forma discriminada.

Vigencia: las entidades que revistan el carácter de agentes de liquidación, debían comenzar a actuar como agentes a partir del 1/12/19, pero por razones operativas y de sistemas se prorrogó hasta el 1/1/20. Las que reúnan las condiciones para resultar alcanzadas por la obligación con posterioridad a la entrada en vigencia deberán comenzar a actuar en ese carácter a partir del primer día del mes calendario inmediato posterior a aquel en el cual reúnan tales condiciones. Asimismo, ARBA formalizará de oficio la inscripción de las entidades que resulten obligadas, las que deberán comenzar a actuar como agentes de liquidación e ingreso. No obstante, el impuesto sobre los Ingresos Brutos a los servicios digitales significativos está vigente desde el 1/1/19.

(*) Titular del estudio Carmona. jorgealbertocarmona@gmail.com

(**) Director Provincial de Política Tributaria – Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires – andresduguine@gmail.com