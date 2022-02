Justicia multa a la Anses por no cumplir sentencia a favor de una jubilada

En la causa “Eisenthal Rosa c/ANSeS s/amparos y sumarísimos” iniciada en el año 2019 por una jubilada de edad avanzada en el marco de una acción de amparo porque la ANSeS no le pagaba la jubilación y le estaba liquidando incorrectamente la pensión, la Cámara Federal de la Seguridad Social dictó sentencia el 6 de mayo de 2021 a favor de la actora, la cual no fue cumplida por el organismo demandado no obstante el carácter alimentario, irrenunciable e integral de los beneficios previsionales y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que protege el colectivo de “ancianos” vulnerables reconocido por la Constitución Nacional (art. 75 inciso 23) a tal punto que declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones(1).