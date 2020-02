La AFIP reguló el trámite para acceder a los beneficios de biotecnología moderna

El régimen que acaba de regular la AFIP entiende por Biotecnología Moderna toda aplicación tecnológica que, basada en conocimientos racionales y principios científicos, provenga de la biología, la bioquímica, la microbiología, la bioinformática, la biología molecular y la ingeniería genética, utiliza organismos vivos o partes derivados de los mismos para la obtención de bienes y servicios, o para la mejora de procesos productivos y/o productos en la medida que la innovación sea susceptible de aplicación industrial.

Los titulares de los proyectos que se aprueben para la investigación y desarrollo o la producción de bienes y/o servicios gozarán, por el término de 10 años, de la deducción de amortizaciones acelerada de los bienes de capital y equipos nuevos afectados al proyecto; devolución anticipada del IVA por la adquisición de los bienes de capital el que podrá imputarse contra otros impuestos a cargo de la AFIP o solicitarse su devolución; conversión en Bonos de Crédito Fiscal del 50 por ciento de las contribuciones a la seguridad social; los bienes de capital amparados por la amortización acelerada no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y exclusivamente para los proyectos de investigación se otorga la conversión en Bono de Crédito Fiscal del 50 por ciento de los gastos destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo.

1| Normativa reglamentaria

El PEN reglamentó la promoción a través del Dto. 50/18 disponiendo, respecto de los beneficios, que con relación a las amortizaciones se podrá optar por amortizar a partir del período fiscal de habilitación del bien o amortizar en tres cuotas anuales, iguales y consecutivas desde el período fiscal de su habilitación, entendiéndose por habilitación del bien” el ejercicio fiscal en el cual el proyecto se encuentre apto para iniciar la etapa de investigación y/o desarrollo y/o de producción de bienes y/o servicios, según corresponda.

De utilizarse la amortización especial, la misma deberá practicarse sobre el costo determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Ganancias. El referido tratamiento queda sujeto a que los bienes adquiridos permanezcan en el patrimonio del contribuyente mientras dure la ejecución del proyecto.

Los alcances de los bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, adquiridos con destino al proyecto promovido, serán determinados por el exMinisterio de Producción, Autoridad de Aplicación del régimen. Podrán incluirse los gastos necesarios para su habilitación y el software incorporado al funcionamiento de los mismos, siendo amortizables en el Impuesto a las Ganancias y afectados a los proyectos de investigación y/o desarrollo y a los de producción de bienes y/o servicios. En relación con el software solo cuando éste resulte indispensable para su funcionamiento.

El régimen establecido en materia de beneficios no será de aplicación para las obras de infraestructura asociadas a los proyectos de investigación

El beneficio del Impuesto al Valor Agregado, que por la compra de bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes les hubiera sido facturado a los responsables del gravamen, luego de transcurridos tres períodos mensuales contados a partir de aquel en que se hayan realizado las respectivas inversiones, a pedido del contribuyente le será acreditado contra otros impuestos a cargo de la AFIP o, en su defecto, le será devuelto, en ambos casos, en el plazo estipulado en la RG que se dicte.

2| Presentación de proyectos

La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa por Resolución 368/19 estableció las bases y condiciones de la Convocatoria “Promoción de la Biotecnología Moderna para acceder a los beneficios previstos en los incisos a) y/o b) de los Artículos 6º y 7º de la Ley 26.270.

3| Aspectos principales Rg AFIP

Como consecuencia de lo reglamentado y la convocatoria efectuada, la AFIP dictó la Resolución General 4.669 estipulando los procedimientos que deben observar los beneficiarios para aplicar la amortización acelerada o solicitar la acreditación y/o la devolución anticipada del IVA. La RG ratifica que estos beneficios no son excluyentes, es decir pueden usufructuarse concurrentemente.

Los sujetos deben tener CUIT, domicilio fiscal actualizado, domicilio fiscal electrónico declarado, el código de actividad actualizado (CLAE), haber presentado las declaraciones juradas de los períodos fiscales no prescriptos, no tener incumplimientos con declaraciones informativas y haber constituido garantía de corresponder.

A los fines del procedimiento deben ingresar a la página del organismo, ir al servicio Presentaciones Digitales y seleccionar el trámite Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna donde, luego de declarar que no se encuentran dentro de ninguna causal de exclusión (declarados en quiebra, querellado en término de las distintas leyes penal tributaria, que los bienes con derecho a beneficio no gozan de otra promoción, etc.), deberán:

De tratarse de la solicitud del beneficio de acreditación y/o devolución del IVA, corresponderá indicar el importe del beneficio solicitado -discriminando, en su caso, el monto por acreditación y devolución-, y adjuntar un informe en formato .pdf” extendido por contador público independiente, con firma certificada por Consejo, en el que conste el detalle, la existencia y legitimidad del saldo técnico acumulado a la fecha de la solicitud y de los respectivos comprobantes. Los papeles de trabajo del informe deberán conservarse a disposición de AFIP. De observarse inconsistencias o faltantes en la presentación el juez administrativo requerirá dentro de los 6 días hábiles administrativos siguientes a la correspondiente presentación, que se subsanen las omisiones o deficiencias observadas, para lo cual el sujeto contará con un plazo no inferior a 5 días hábiles administrativos bajo apercibimiento de disponerse, sin más trámite, el archivo de las actuaciones en caso de no concretarse el mismo. En caso de cumplimiento el juez administrativo emitirá una comunicación informando el monto autorizado del beneficio dentro de los 20 días hábiles administrativos contados desde la fecha en que la solicitud resulte formalmente admisible.

En caso del beneficio de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, deberá consignarse el importe del beneficio solicitado, la fecha de habilitación del bien y los períodos fiscales en los cuales usufructuará dicho beneficio. Asimismo, deberá adjuntar el detalle de los comprobantes aprobados por la Autoridad de Aplicación que avalen las erogaciones realizadas en el marco del proyecto promovido.