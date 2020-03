La moratoria como vehículo para el saneamiento de la exclusión de monotributistas

1| CAI y su liberalidad transitoria

En el 2014, la AFIP dictó las R.G 3665/2014 y la R.G 3666/2014, las cuales introducían modificaciones a la R.G 100/98 en cuanto al régimen de emisión como también de impresión de comprobantes. La R.G 3665/2014 introdujo la implementacióndel Código de Autorización de Impresiones (C.A.I) para un amplio sector de contribuyentes, incluidos los inscriptos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes.

Por su parte, la propia R.G. 3665/2014 previó que los contribuyentes que tuvieran comprobantes en existencia, impresos con anterioridad al 01 de noviembre de 2014, podrían continuar utilizándolos hasta 60 días corridos contados desde el 01/11/2014. El plazo se cumplía el 31 de diciembre de 2014. Luego de esta fecha, debían anularseaquellos en existencia y conservarlos.

De este modo,la R.G 3665/2014 y posteriormente la 3704/2015 previeron dos supuestos bien diferenciados:

a) la implementación del CAI para la impresión de nuevos talonarios a partir de la fecha de su vigencia.

b) la posibilidad que los monotributistascon comprobantes de ventas en existencia, podrían continuar con su utilización hasta agotar su existencia (o la obtención de constancias con CAI el primero de ambos hechos), en tanto se cumpliera con el deber formal de informar la mentada existencia de comprobantes, y bajo la condición de no haber impreso y utilizado talonarios con CAI(2).

2| Incumplimiento del deber formal

Luego de casi cuatro años, la AFIP ha procedido a constatar que un gran número de contribuyentes mantuvieron vigente los comprobantes otrora en existencia, sin haberlos informado o bien, sin anularlos y sin realizar el trámite para emitir facturas con CAI.

En lugar de recurrir a los medios otorgados por la propia R.G 3704/2015 y aplicar una multa por incumplimiento formal del art. 39 de la ley 11.683 por haber omitido tal presentación meramente informativa, por el contrario, el Fisco concluyó, echando manos a una errada interpretación de la reglamentación, que al haberse emitido facturas (previamente válidas) pero sin CAI, dichos instrumentos carecían de validez, como resultado de lo dispuesto por los art. 11 y 52 de la R.G 1415/2003(3).

La caprichosa invalidez documental pretendida detona, a criterio de la AFIP, la causal de exclusión prevista en el inc.j del art. 20 Anexo 26.565.

Por otra parte, la pretensión de aplicar lo previsto en el anterior inciso j) del artículo 20 del Anexo de la Ley 26.565 como consecuencia del supuesto incumplimiento de lo previsto en la Resolución General 3704/15, resulta un alejamiento jurídico de lo dispuesto por la norma forzando los fines de la ella(4). El supuesto de exclusión tiene el fin de “castigar” a aquellos pequeños contribuyentes que intenten evadir sus obligaciones tributarias, ya sea no “facturándolas” o emitiendo facturas apócrifas, pero no para aquellos que hayan incumplido un mero deber formal (informar su existencia en stock).

El fin perseguido por la facturación consiste en obtener la verdad objetiva y material de las operaciones llevadas a cabo, para establecer la medida de las obligaciones tributarias, siendo su quantum y descripción un aspecto sustancial de ella(5).

Además, la aplicación al caso de la mecánica de exclusión en función a la norma aludida desconoce lo expresamente contemplado en el artículo 3 de la propia Resolución 3704/2015 que, previo que la consecuencia del incumplimiento del deber formal exigido es la aplicación de las sanciones del artículo 39 de la Ley 11.683 y no la exclusión del régimen por la causal del artículo j) del artículo 20 del Anexo de la Ley 26.565, incurriendo de este modo en una “derogación singular del reglamento”(6).

Sin duda, es notorio que el alejamiento jurídico a una interpretación estricta de la norma genera la evidente vulneración del principio de legalidad y de seguridad jurídica, pilares de la materia tributaria.(7)

3| Remedio a la exclusión del régimen

De lo hasta aquí expuesto, no cabe duda que la circunstancia de que un contribuyente monotributista continuara emitiendo facturas luego del 1 de enero de 2015 sin haber informado su stock o su existencia hasta consumirlas para luego emitir nuevas con el Código de Autorización de Impresiones (CAI), constituye el incumplimiento de un deber formal (cuya consecuencia el Fisco la extiende ala invalidez de tales instrumentos y por ello, aplica el supuesto de exclusión del régimen simplificado).

Es decir, que la falta de cumplimiento de los deberes formales, en este caso de información, ya sea informando las facturas en existencia, o el deber de solicitar el mentado Código de Autorización de Impresión de Comprobantes, a criterio del fisco, genera como castigo la presunta invalidez e inhabilidad de los comprobantes emitidos sin cumplir con los requisitos exigidos, con la consecuencia de ser inhábiles para respaldar sus operaciones. Esta resultaría la sanción que fundamenta que la misma Administración aplicara el inc.j del art. 20 del Anexo ley 26.565.

Ahora bien, atento el dictado de la ley 27.541, conforme lo dispuesto en su art. 12, evidenciamos,desde un punto de vista jurídico, el real saneamiento de la causa que dio lugar a la pretendida invalidez de las facturas emitidas por los monotributistas en el supuesto que carecieran de CAI y no hubieran informado la existencia y el stock de ellas atento lo dispuesto en la RG 3704. En efecto, la redacción del citado artículo(8), repara la omisión de la no presentación de la información requerida y por ende, quedaría saneada la pretendida invalidez de las facturas utilizadas sin CAI (y que no hubieran sido previamente informadas).

Así, el mencionado art. 12 de la ley en ciernes prevé en cuanto a las “infracciones formales y demás sanciones”, que éstas quedaran condonadas de puro derecho, bajo la condición de que se cumpla con el deber formal antes de que finalice el plazo fijado por la norma para acogerse a sus beneficios. En el caso de que por su naturaleza la obligación formal resultare de imposible cumplimiento, la sanción quedara condonada de oficio siempre y cuando haya sido cometida con anterioridad al 30 de noviembre de 2019.

En este sentido, entendemos que el beneficio otorgado por la norma contempla dentro del supuesto “demás sanciones”, la situación descripta ut supra. No olvidemos que la falta del cumplimiento de los contribuyentes de informar las facturas en existencia, o solicitar el CAI correspondiente al 1 de enero de 2015, que tuvo como consecuencia directala sanción formal prevista por la R.G 1415/03, de considerar inválidas sus facturas sin Código de Autorización de Impresiones, y inhábiles para respaldar sus operaciones, queda saneada. Dicho beneficio recientemente previsto proyecta como consecuencia directa la desaparición de la causa que el Fisco pretende esgrimir para excluir del régimen simplificado a ciertos monotributistas.

Insistimos, el remedio otorgado por la ley 27. 541 al condonar aquella sanción tendría como efecto inmediato que aquellas facturas ya no podrían ser consideradas como fundamento en los procesos donde se pretenda aplicar a los contribuyentes el inc.j art. 20 Anexo ley 26.565, supuesto de falta de respaldo documental de sus operaciones, por estar todas ellas al amparo legal previsto por la mentada norma.

4| Palabras finales

En conclusión, entendemos que, para todos aquellos contribuyentes que se hallen discutiendo aun la improcedencia de la exclusión del Régimen Simplificado en razón de haber emitido comprobantes sin Código de Autorización de Impresiones en los términos previamente expresados, al incumplir con lo dispuesto en la RG 3704/2015, el art. 12 de la ley 27.541 resulta suficientemente reparador del injusto, y por ende, todas aquellas actuaciones en trámite deben volver a fojas cero, retrotrayendo el carácter de monotributista de los involucrados. Deseamos que la Administración Federal de Ingresos Públicos y los contribuyentes tomen debida nota de estas observaciones.

(*) Abogados, integrantes del Estudio PSV Consultores.

1) https://www.iprofesional.com/impuestos/291799-tributos-monotributista-regimen-simplificado-La-AFIP-debe-terminar-con-las-expulsiones-arbitrarias-del-Monotributo.

2) La propia RG 3704/15indica expresamente en su artículo 3 que “En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente, los responsables serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, según corresponda”.

3) Articulo 11 R.G. 1415/03; “La documentación emitida y entregada sin cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en este título - en tanto no rija para ella una expresa excepción -, será considerada como comprobante no válido para respaldar la operación efectuada(...) “

Articulo 52; “Los sujetos responsables inscriptos, los exentos y los no alcanzados en el impuesto al valor agregado, y los adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) -por los comprobantes mencionados en el artículo anterior- están obligados a solicitar su autorización de impresión y/o importación de acuerdo con lo establecido por la Resolución General Nº 100, sus modificatorias y complementarias.".

4) Cámara de Diputados, Reunión n° 17, 10ª Sesión Ordinaria, 11/11/2009 Véase Cámara de Senadores, 18ª Reunión, 14ª Sesión Ordinaria, 20/11/2009, exposición senadora Riofrio https://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/tacCant/250.

5) En relación a ello, de modo coincidente con lo postulado, respecto a la causal de exclusión en ciernes, cabe citar el considerando de la mencionada R.G. 100/98, que indica:“Que las facturas o documentos equivalentes, al reflejar la existencia y magnitud de los hechos o actos jurídicos con contenido económico, financiero o patrimonial, configuran el sustento documental para determinar las distintas obligaciones tributarias.” El destacado me pertenece.

6) El postulado básico de la “inderogabilidad singular de los reglamentos” “establece que el Poder Ejecutivo no puede dejar sin efecto un acto de alcance general –en el marco de un caso particular– porque ello desconoce el principio de legalidad e igualdad (…) Claro que el ejecutivo puede dictar u derogar reglamentos, pero no puede –en el marco de los casos particulares– aplicarlos o no según las circunstancias del caso y su libre arbitrio” (Balbín, Carlos F., Curso de derecho administrativo, La Ley, Buenos Aires, 2008, t. II, pp. 161/162).

7) Casás, José O., Derechos y garantías constitucionales del contribuyente. A partir del principio de legalidad

tributaria, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, pp. 216 y ss.

8) Artículo 12.- El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 30 de noviembre de 2019, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal.

Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 30 de noviembre de 2019, inclusive.