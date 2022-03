Los contadores, los vencimientos y la AFIP, ¿realidad o ficción?

1| Una promesa de simplificación

¿Quién no recuerda a Carlos Silvani? Quien nos prometió un sistema mucho más simplificado, asumió en 19/10/96 hasta 2/6/00. El retiro de los regímenes de retenciones, los sistemas de información, etc., ¿qué sucedió con esto?, cada día los sistemas son más complejos y la tarea de los profesionales cada vez es mayor.

El foco del Estado está siempre en la recaudación, que es una herramienta constitucional de ingresos para hacer frente al gasto público. Hemos estudiado en Finanzas Públicas que los bienes y servicios se financian con ingresos y uno de ellos son los impuestos.

La AFIP, creada por el Dto. 1156/96 y sus facultades por el Dto. 618/1997, y bajo su órbita están la recaudación y fiscalización de los impuestos, tributos aduaneros y aportes y contribuciones de Seguridad Social por medio de la DGI, la DGA y la DGSS.

Este Decreto 618/97 y el art. 35 de la Ley 11683 le dan las atribuciones al organismo, que las ejerce y en muchos casos sentimos que lo hace más allá de las funciones que le competen.

¿Todas son obligaciones del contribuyente? Obviamente que no, estamos frente a actos administrativos y estos últimos también tienen sus derechos.

El portal de AFIP y la tecnología han generado un gran paso, tanto en información como en agilidad, pero nos vemos siempre esperando que estos se encuentren disponibles en tiempo y forma.

2| ¿Cuál es la realidad del día de hoy?

Estamos a poco menos de 100 días del vencimiento del Impuesto a las Ganancias Personas Humanas y Bienes Personales 2021, que está previsto para la segunda semana del mes de junio 2022; no tenemos plataforma para hacerlo, tablas, índices, cotizaciones de monedas, acciones bonos y automóviles, ¿Por qué? Porque todos los años cambiamos las normas, entonces si el fisco no adecua la plataforma, no podemos liquidar.

Es el vencimiento más importante de año, y sólo podemos trabajarlo en forma de borradores y hacer estimaciones con datos no oficiales hasta tanto esté operativo.

Ya hemos criticado la cantidad de información que maneja la administración y pide nuevamente; un ejemplo de ello es la DD.JJ. de Ganancias PH y Bienes Personales, donde la carga de los bienes debe hacerse dos veces, ya que los sistemas no están relacionados. Por eso añoramos el SIAP, que sólo lo hacíamos una sola vez. La duplicación de tareas nos genera un tiempo enorme y costos que se deben trasladar en horas de trabajo a los honorarios.

Otro ejemplo es en la contestación de un requerimiento, solicitar las DD.JJ. de impuestos cuando estas están en la plataforma de la AFIP a disposición del organismo. Volvemos a duplicar tareas. Saldos bancarios con copia de extractos que el propio fisco nos coloca en el sitio Nuestra Parte, Escrituras de inmuebles, o títulos de compra de Bienes registrables, que también nos informa en el mismo sitio.

Que sucede en el mientras tanto, ¡tooooodooooo!, apertura de inspecciones después de 2 años por períodos 2017 en adelante, notificaciones en el Domicilio Fiscal Electrónico de inconsistencias que no son tales, Moratoria vigente al 15/03/2022 ya prorrogada al 31/03/2022, recategorización de Monotributo, exclusiones de oficio del régimen simplificado, y a esto los vencimientos normales de todos los meses tanto en el orden nacional como provincial.

Y como si fuera poco, y por el contexto inflacionario debemos cerrar 4 balances, uno histórico contable y ajustarlo por inflación con las normas de la FACPCE, otro histórico impositivo y ajustarlo por inflación pero con las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ¿cuándo vencen?, ¡¡el mismo día!!

Todo lo mencionado requiere de un trabajo profesional de respuesta, que sigue engrosando la lista de las innumerables tareas, que debemos hacer. ¿A qué nos acostumbramos?: a trabajar de lunes a lunes, casi sin horario; no hay mejor ejemplo para ello que los vencimientos mensuales de las presentaciones de los ATP y REPRO, que los días para cumplirlos se cuentan con los inhábiles incluidos, siendo que los días por ley deben ser hábiles administrativos. ¡¡El del mes de febrero 2022 venció el domingo 27/2/2022!!

¿Qué tiempos tenemos para responder un requerimiento?: mínimo 10 días con una prórroga si la solicitamos de un lapso igual; ¿qué pasa si no cumplimos?: obviamente, sanciones, apertura de fiscalizaciones, aplicación de presunciones, pago provisorio de impuesto vencido, y sigue la lista.

3| Programar el trabajo: un deseo

No queremos siempre trabajar con prórrogas, no es la forma de ejercer la profesión dignamente; queremos poder programar las tareas, trabajar en los días hábiles, disfrutar de nuestras familias y realizar actividades fuera del trabajo. No nos parece justo que los tiempos de la AFIP en poner a disposición los sistemas hagan que la tarea sea interminable, y la profesión se haya transformado para muchos en un calvario.

Queremos volver a disfrutar de nuestro trabajo, capacitarnos para ser mejores y poder dar de nuestro conocimiento lo mejor a los clientes; sé que esto es posible en la medida en que haya respeto por ambas partes y que se entienda que el profesional es la herramienta más que necesaria con la que cuenta la AFIP para recaudar los impuestos como corresponde.